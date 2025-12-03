Babnet   Latest update 07:39 Tunis

إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692fd447e88502.61038350_mihlpgnkeoqfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 06:49
      
أوقفت إدارة ترامب رسميا اليوم الأربعاء، إجراءات الهجرة والتجنيس للأشخاص القادمين من 19 دولة من دول العالم الثالث.

وشملت هذه الإجراءات أيضا المهاجرين الذين اجتازوا بالفعل اختبارات المواطنة وأولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ 20 جانفي 2021.



ووفقا للتوجيهات الجديدة، سينطبق هذا القرار على المهاجرين الذين قدموا من الدول الـ 19 بعد تاريخ 20 جانفي 2021 وهو تاريخ تنصيب بايدن، وسيتم إعادة مقابلة كل منهم على حدة لتقييم مدى احتمال تشكيلهم تهديدًا للأمن القومي.

وبموجب المذكرة الصادرة عن إدارة الهجرة فقد تلقى الأجانب من هذه الدول إشعارات بإلغاء حفلات منح الجنسية المقررة هذا الأسبوع، بمن فيهم أولئك الذين اجتازوا اختبارات التجنيس.
كما لن يُسمح لهم بأداء قسم المواطنة.
وينطبق هذا على جميع الأفراد من هذه الدول الذين دخلوا البلاد في يوم تنصيب بايدن أو بعده.

والدول المشمولة بالقرار هي:

ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، بورما (ميانمار)، بوروندي، تشاد، كوبا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.

وجاء ذلك، بعدما أطلق الأفغاني رحمن الله لاكانوال، 29 عاما، النار على عناصر من الحرس الوطني في واشنطن قرب البيت الأبيض، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

ويقيم رحمن الله لاكانوال في ولاية واشنطن، وكان قد دخل الولايات المتحدة قبل أعوام وحصل على وضع قانوني لجوئي، بحسب وثائق التحقيق وبيانات وزارة العدل، بسبب مساعدته القوات الأمريكية في افغانستان.


