متابعة جهوية ميدانية لمشاغل قطاع الصناعات التقليدية بمعتمدية جربة حومة السوق

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/djerba2016.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026
      
مثّلت مشاغل الحرفيين وتجار الصناعات التقليدية بمعتمدية جربة حومة السوق محلّ متابعة ميدانية من طرف ممثلي السلط الجهوية، وذلك في اطار الاتصال المباشر مع أهل المهنة، وبهدف تشخيص الوضعية، والوقوف على أبرز مشاغلهم واشكالياتهم، من أجل اتخاذ الاجراءات وبحث الحلول الممكنة لها في جلسة عمل ستعقد لاحقا.
وتندرج هذه المتابعة الميدانيّة، التي أمّنها والي الجهة رفقة مندوبي الصناعات التقليدية والسياحة وعضو مجلس النواب، في إطار الاستعدادات للموسم السياحي ولتوفير الظروف لاستفادة قطاع الصناعات التقليدية من هذه السوق السياحية الهامّة التي جاوزت المليون سائح.
وبالمناسبة، أكّد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سليم الغنجة على  أهمية جزيرة جربة كسوق لترويج الصناعات التقليدية ومنتوجاتها ذات الخصوصية الهامة على غرار منتوجات الحياكة والفضيات والمصوغ وصناعة الجلد والفخار وغيرها.


وأشار إلى وجود جيل جديد من الشبان المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية في اختصاصات مجدّدة ومبتكرة، والذين يمثّلون قصص نجاح هامّة على مستوى الابتكار والتسويق، ومصدر إثراء للقطاع، إلا أنّ حرفيين آخرين وتجار صناعات تقليدية يواجهون عدة اشكاليات من أهمّها تراجع قطاع الزربية بسبب تغيّر نوعية الحرفاء، وصعوبات أخرى منها ارتفاع كلفة المواد الأوّلية، ونقص اليد العاملة المختصة بسبب ضعف التكوين، إضافة إلى اشكاليات في التسويق وفي تراجع دخول السواح الى أسواق الصناعات التقليديّة.
من جانبه، اعتبر رئيس الغرفة المحلية للصناعات التقليدية بحومة السوق، شكري بورقو، أن اشكاليات القطاع قديمة متجددة وتتعلق أساسا بتوجيه السياح، والانتصاب الفوضوي، وغزو المنتوجات الصينية للاسواق، والمنافسة غير الشريفة، الى جانب عدم استفادة القطاع من حجم السياح الوافدين على هذه الوجهة سواء بسبب اقتصارهم على الاقامة داخل النزل، او توجيههم إلى محلات دون أخرى، ودون ترك الحرية لهم للاختيار والتجول بين محلات الصناعات التقليدية، مشدّدا على ضرورة الردع، وتكثيف المراقبة والمتابعة المتواصلة للتصدي لكل الممارسات والسلوكيات التي تسيئ للقطاع.

وفي هذا السياق، أوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية أنه سيتم النظر في كيفية تنظيم جولات تسوّق للسياح داخل المدينة العتيقة، مع دعوة محلات الصناعات التقليدية الى تطوير طرق التسويق والتصدير من خلال الانخراط في التجارة الالكترونية، او العمل داخل منصات تجمع عددا هاما من التجار والحرفيين لتسهيل التسويق لمنتوجاتهم.
الجمعة 30 جانفي 2026
