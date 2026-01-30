"دواء بنتي عيّش خويا"... متضرّر من عملية براكاج يروي التفاصيل

شهدت منطقة ابن سينا بالعاصمة تونس، قبالة إحدى الصيدليات، فجر الأربعاء الماضي، حادثة سلب بالعنف استهدفت سائق تاكسي كان في طريق عودته إلى منزله بعد اقتناء دواء لابنته.وخلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أفاد سائق التاكسي زياد العامري أنه، إثر خروجه من الصيدلية، فوجئ بأربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و18 سنة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ويترصدونه، حيث عمدوا إلى محاصرته وخنقه ثم افتكاك ماله وإتلاف دواء ابنته قبل الفرار.وأوضح المتضرر أنه تقدم بشكاية لدى الوحدات الأمنية، التي استمعت إلى أقواله وحددت أوصاف المشتبه بهم، مشيرا إلى أنه تم إيقاف أحدهم.كما أكد أنه يعاني من اضطرابات في النوم منذ الحادثة، ولم يستأنف عمله إلى حد الآن بسبب الصدمة النفسية التي تعرض لها.