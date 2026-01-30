بنقردان: دهس مدير بدراجة نارية داخل إعدادية ابن أبي الضياف

تعرّض مدير إعدادية ابن أبي الضياف بـبنقردان إلى حادث دهس بواسطة دراجة نارية داخل ساحة المؤسسة التربوية، وفق ما أفاد به عبيد مطيمط الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببنقردان في تصريح لـإذاعة موزاييك، معتبرا الحادثة سابقة خطيرة قد ترقى إلى محاولة قتل عمد، بحسب تقديره.وأوضح المصدر ذاته أنّ الواقعة جدّت عندما حاول سائق دراجة نارية اقتحام الباب المخصّص للتلاميذ والدخول إلى فضاء الأنشطة الرياضية، فتصدّى له مدير الإعدادية، قبل أن يتعرّض للدهس، مما تسبّب في حالة هلع في صفوف التلاميذ.وتم نقل مدير المؤسسة على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي ببنقردان حيث تلقّى الإسعافات اللازمة.ودعت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببنقردان إلى تكثيف التواجد الأمني أمام المؤسسات التربوية والتصدّي لكل الدخلاء عليها، للحدّ من تكرار مثل هذه الحوادث، كما أصدرت بيانا حمّلت فيه المسؤولية للأطراف المعنية في ما يتعلّق بسلامة محيط المؤسسات التعليمية.