ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله في نوفمبر 2026
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقّع أن يُقدِم الديمقراطيون على محاولة عزله من منصبه في صورة خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس لسنة 2026.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أنّ خصومه السياسيين سيبحثون عن مبرّرات لعزله، قائلا: «سيقولون: لقد ذهب إلى ولاية أيوا وتحدّث إلى الناس بشكل غير عادل، وكان ينبغي عليه ألا يفعل ذلك، فلنقم بعزله».
وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في بداية الشهر الجاري، أعضاء الحزب الجمهوري إلى الوحدة والتكاتف، محذّرا من أنّ خسارة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026 قد تفتح الباب أمام إجراءات عزل عبر حجب الثقة من قبل الديمقراطيين.
وتُعدّ انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، المقرّر تنظيمها في نوفمبر 2026، محطة سياسية حاسمة، إذ تشمل تجديد كامل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ ضمن الكونغرس الأمريكي.
ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على إعادة تشكيل التوازنات داخل الكونغرس، بل تمثّل أيضًا اختبارًا مباشرًا لأداء الرئيس وحزبه خلال النصف الأول من الولاية الرئاسية، وهو ما يمنحها بعدًا سياسيًا يتجاوز المنافسة التشريعية إلى استفتاء على القيادة التنفيذية.
