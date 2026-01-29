ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله في نوفمبر 2026

قال الرئيس الأمريكيإنه يتوقّع أن يُقدِم الديمقراطيون علىفي صورة خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس لسنة 2026.وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة، أنّ خصومه السياسيين سيبحثون عن مبرّرات لعزله، قائلا:وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في بداية الشهر الجاري، أعضاءإلى، محذّرا من أنّ خسارة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026 قد تفتح الباب أماممن قبل الديمقراطيين.وتُعدّ، المقرّر تنظيمها في، محطة سياسية حاسمة، إذ تشملضمنولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على إعادة تشكيل التوازنات داخل الكونغرس، بل تمثّل أيضًاخلال النصف الأول من الولاية الرئاسية، وهو ما يمنحها بعدًا سياسيًا يتجاوز المنافسة التشريعية إلى