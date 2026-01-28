Babnet   Latest update 07:36 Tunis

"رشها بمادة مجهولة"..النائبة الأمريكية إلهان عمر تنجو من هجوم في مينيابوليس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979ab06286444.80077819_henglkpfqmoji.jpg width=100 align=left border=0>
قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، ممثلة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إنها في "حالة جيدة" بعد تعرضها لهجوم من رجل رشها بمادة مجهولة خلال اجتماع جماهيري.

ووقع الهجوم، بعد لحظات من مطالبة عمر، وهي من أصول صومالية، وزيرة الأمن الداخلي الامريكية كريستي نويم بالاستقالة وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE).


ووقعت الحادثة بعد تصفيق الحضور لكلمتها، حيث اقترب المهاجم من المنصة صارخا ورشها بسائل مجهول مستخدما محقنا، قبل أن يخرجه حراسها ويعتقل فورا بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة ويودع سجن مقاطعة هينيبين، وفقا لتقرير الشرطة.



وأكدت عمر لشبكة CNN أنها "نجت من الحرب، وسأنجو من الترهيب"، مضيفة: "مينيسوتا قوية وستظل صامدة"، وطالبت الحضور بالهدوء لمواصلة الحوار دون إفساد المناسبة.

وتعد عمر أول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس، وتعرضت لانتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الصوماليين في مينيسوتا بـ"الحثالة" ودعاهم للعودة إلى ديارهم، وسط توترات متصاعدة حول سياسات الهجرة في الولاية.

المصدر: سي أن أن

