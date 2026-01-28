بطولة كامبار للتحدي : التونسي معز الشرقي ينهزم في ثمن نهائي مسابقة الزوجي ويستهل اليوم مغامرته في مسابقة الفردي

غادر لاعب التنس التونسي، المصنّف، مسابقة الزوجي من الدور ثمن النهائي ضمنالمقامة بفرنسا من، وذلك إثر هزيمته مساء الثلاثاء رفقة السويسري(المصنف 254) أمام الثنائي المتكوّن من الإيفواري(المصنف 319) والفرنسي(المصنف 617)، بنتيجة(6-1، 5-7، 8-10).ويستهل معز الشرقي، اليوم الأربعاء، مشاركته فيبمواجهة الأمريكي، المصنف، لحساب الدور الأول من الجدول الرئيسي.وفي صورة التأهل، يلاقي الشرقي في الدور ثمن النهائي للبطولة، المصنفة ضمن فئة، الفائز من مواجهة الإسباني(المصنف 147)، الذي كان قد تفوّق في الدور الأول على البلجيكي(المصنف 293) بنتيجة(6-2، 7-6).يُذكر أن معز الشرقي كان قد خرج من الدور التمهيدي الأول لبطولة، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، عقب خسارته أمام الفرنسي، المصنف، بنتيجة(4-6، 4-6).