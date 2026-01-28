بطولة كامبار للتحدي : التونسي معز الشرقي ينهزم في ثمن نهائي مسابقة الزوجي ويستهل اليوم مغامرته في مسابقة الفردي
غادر لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنّف 134 عالميًا، مسابقة الزوجي من الدور ثمن النهائي ضمن بطولة كامبار للتحدي داخل القاعة المقامة بفرنسا من 26 جانفي إلى 1 فيفري، وذلك إثر هزيمته مساء الثلاثاء رفقة السويسري ريمي بيرتولا (المصنف 254) أمام الثنائي المتكوّن من الإيفواري الياكيم كوليبالي (المصنف 319) والفرنسي ماكسونس بوج (المصنف 617)، بنتيجة 1-2 (6-1، 5-7، 8-10).
ويستهل معز الشرقي، اليوم الأربعاء، مشاركته في مسابقة الفردي بمواجهة الأمريكي ماكنزي ماكدونالد، المصنف 113 عالميًا، لحساب الدور الأول من الجدول الرئيسي.
وفي صورة التأهل، يلاقي الشرقي في الدور ثمن النهائي للبطولة، المصنفة ضمن فئة 125 نقطة، الفائز من مواجهة الإسباني روبيرتو كاربيلا باينا (المصنف 147)، الذي كان قد تفوّق في الدور الأول على البلجيكي ميشال غيرتز (المصنف 293) بنتيجة 2-0 (6-2، 7-6).
يُذكر أن معز الشرقي كان قد خرج من الدور التمهيدي الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، عقب خسارته أمام الفرنسي لوكاس فان أسشي، المصنف 164 عالميًا، بنتيجة صفر-2 (4-6، 4-6).
