Babnet   Latest update 09:45 Tunis

بطولة كامبار للتحدي : التونسي معز الشرقي ينهزم في ثمن نهائي مسابقة الزوجي ويستهل اليوم مغامرته في مسابقة الفردي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a278f506e1c6.44872252_fkplhiqongemj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 09:45 قراءة: 0 د, 47 ث
      
غادر لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنّف 134 عالميًا، مسابقة الزوجي من الدور ثمن النهائي ضمن بطولة كامبار للتحدي داخل القاعة المقامة بفرنسا من 26 جانفي إلى 1 فيفري، وذلك إثر هزيمته مساء الثلاثاء رفقة السويسري ريمي بيرتولا (المصنف 254) أمام الثنائي المتكوّن من الإيفواري الياكيم كوليبالي (المصنف 319) والفرنسي ماكسونس بوج (المصنف 617)، بنتيجة 1-2 (6-1، 5-7، 8-10).

ويستهل معز الشرقي، اليوم الأربعاء، مشاركته في مسابقة الفردي بمواجهة الأمريكي ماكنزي ماكدونالد، المصنف 113 عالميًا، لحساب الدور الأول من الجدول الرئيسي.


وفي صورة التأهل، يلاقي الشرقي في الدور ثمن النهائي للبطولة، المصنفة ضمن فئة 125 نقطة، الفائز من مواجهة الإسباني روبيرتو كاربيلا باينا (المصنف 147)، الذي كان قد تفوّق في الدور الأول على البلجيكي ميشال غيرتز (المصنف 293) بنتيجة 2-0 (6-2، 7-6).


يُذكر أن معز الشرقي كان قد خرج من الدور التمهيدي الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، عقب خسارته أمام الفرنسي لوكاس فان أسشي، المصنف 164 عالميًا، بنتيجة صفر-2 (4-6، 4-6).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322696

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
15°-12
18°-11
14°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>