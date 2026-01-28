Babnet   Latest update 11:17 Tunis

ترشيح فيلم «صوت هند رجب» لجوائز البافتا ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنقليزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69728701188483.24196624_lioqpfemjknhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 11:17 قراءة: 1 د, 8 ث
      
تمّ الإعلان عن اختيار الفيلم التونسي صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ضمن قائمة الأعمال المرشّحة لنيل جوائز البافتا لسنة 2026، وذلك في فئة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنقليزية.

وجاء ترشيح الفيلم ضمن قائمة تضم خمسة أعمال تمثّل كلًّا من تونس وإسبانيا وإيران والبرازيل والدنمارك، في منافسة تعكس الحضور المتنامي للسينما العالمية خارج الفضاء الناطق بالإنقليزية.


وتُعدّ جوائز البافتا من أبرز التظاهرات السينمائية الدولية، إذ تمنحها سنويًا الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون تكريمًا للأعمال المتميّزة والإبداعية في المجال السمعي البصري على المستوى العالمي.
>


حضور دولي لافت

ويُسجّل فيلم «صوت هند رجب» مسارًا دوليًا لافتًا، حيث تمّ اختياره مؤخرًا ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم دولي للدورة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار، المقرّر تنظيم حفلها يوم 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس.

كما حصد الفيلم عددًا من الجوائز الدولية المرموقة، من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى (الأسد الفضي) ضمن الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

مضمون إنساني مؤثّر

ويتناول الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر ست سنوات، التي استشهدت بعد أن علقت داخل سيارة رفقة أقاربها في قطاع غزة. وقد انتشرت على نطاق واسع تسجيلات صوتية لنداءاتها طلبًا للمساعدة، لتتحوّل قصّتها إلى رمز لمعاناة المدنيين واستهدافهم في القطاع.

ويعزّز هذا الترشيح مكانة السينما التونسية على الساحة الدولية، ويؤكّد قدرتها على إيصال القضايا الإنسانية العادلة إلى أوسع المنابر السينمائية العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322704

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
15°-12
18°-11
14°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>