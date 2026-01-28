ترشيح فيلم «صوت هند رجب» لجوائز البافتا ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنقليزية
تمّ الإعلان عن اختيار الفيلم التونسي صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ضمن قائمة الأعمال المرشّحة لنيل جوائز البافتا لسنة 2026، وذلك في فئة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنقليزية.
وجاء ترشيح الفيلم ضمن قائمة تضم خمسة أعمال تمثّل كلًّا من تونس وإسبانيا وإيران والبرازيل والدنمارك، في منافسة تعكس الحضور المتنامي للسينما العالمية خارج الفضاء الناطق بالإنقليزية.
وتُعدّ جوائز البافتا من أبرز التظاهرات السينمائية الدولية، إذ تمنحها سنويًا الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون تكريمًا للأعمال المتميّزة والإبداعية في المجال السمعي البصري على المستوى العالمي.
حضور دولي لافتويُسجّل فيلم «صوت هند رجب» مسارًا دوليًا لافتًا، حيث تمّ اختياره مؤخرًا ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم دولي للدورة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار، المقرّر تنظيم حفلها يوم 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس.
كما حصد الفيلم عددًا من الجوائز الدولية المرموقة، من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى (الأسد الفضي) ضمن الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.
مضمون إنساني مؤثّرويتناول الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر ست سنوات، التي استشهدت بعد أن علقت داخل سيارة رفقة أقاربها في قطاع غزة. وقد انتشرت على نطاق واسع تسجيلات صوتية لنداءاتها طلبًا للمساعدة، لتتحوّل قصّتها إلى رمز لمعاناة المدنيين واستهدافهم في القطاع.
ويعزّز هذا الترشيح مكانة السينما التونسية على الساحة الدولية، ويؤكّد قدرتها على إيصال القضايا الإنسانية العادلة إلى أوسع المنابر السينمائية العالمية.
وجاء ترشيح الفيلم ضمن قائمة تضم خمسة أعمال تمثّل كلًّا من تونس وإسبانيا وإيران والبرازيل والدنمارك، في منافسة تعكس الحضور المتنامي للسينما العالمية خارج الفضاء الناطق بالإنقليزية.
وتُعدّ جوائز البافتا من أبرز التظاهرات السينمائية الدولية، إذ تمنحها سنويًا الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون تكريمًا للأعمال المتميّزة والإبداعية في المجال السمعي البصري على المستوى العالمي.
حضور دولي لافتويُسجّل فيلم «صوت هند رجب» مسارًا دوليًا لافتًا، حيث تمّ اختياره مؤخرًا ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم دولي للدورة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار، المقرّر تنظيم حفلها يوم 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس.
كما حصد الفيلم عددًا من الجوائز الدولية المرموقة، من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى (الأسد الفضي) ضمن الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.
مضمون إنساني مؤثّرويتناول الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر ست سنوات، التي استشهدت بعد أن علقت داخل سيارة رفقة أقاربها في قطاع غزة. وقد انتشرت على نطاق واسع تسجيلات صوتية لنداءاتها طلبًا للمساعدة، لتتحوّل قصّتها إلى رمز لمعاناة المدنيين واستهدافهم في القطاع.
ويعزّز هذا الترشيح مكانة السينما التونسية على الساحة الدولية، ويؤكّد قدرتها على إيصال القضايا الإنسانية العادلة إلى أوسع المنابر السينمائية العالمية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322704