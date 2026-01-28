ترشيح فيلم «صوت هند رجب» لجوائز البافتا ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنقليزية

>

تمّ الإعلان عن اختيار الفيلم التونسيللمخرجةضمن قائمة الأعمال المرشّحة لنيللسنة 2026، وذلك في فئةوجاء ترشيح الفيلم ضمن قائمة تضم خمسة أعمال تمثّل كلًّا من تونس وإسبانيا وإيران والبرازيل والدنمارك، في منافسة تعكس الحضور المتنامي للسينما العالمية خارج الفضاء الناطق بالإنقليزية.وتُعدّ جوائز البافتا من أبرز التظاهرات السينمائية الدولية، إذ تمنحها سنويًا الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون تكريمًا للأعمال المتميّزة والإبداعية في المجال السمعي البصري على المستوى العالمي.ويُسجّل فيلم «صوت هند رجب» مسارًا دوليًا لافتًا، حيث تمّ اختياره مؤخرًا ضمنللدورة الثامنة والتسعين من، المقرّر تنظيم حفلها يوم 15 مارس 2026 بمدينةكما حصد الفيلم عددًا من الجوائز الدولية المرموقة، من بينهاضمن الدورة الثانية والثمانين منويتناول الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية، البالغة من العمر ست سنوات، التي استشهدت بعد أن علقت داخل سيارة رفقة أقاربها في قطاع غزة. وقد انتشرت على نطاق واسع تسجيلات صوتية لنداءاتها طلبًا للمساعدة، لتتحوّل قصّتها إلىفي القطاع.ويعزّز هذا الترشيح مكانة السينما التونسية على الساحة الدولية، ويؤكّد قدرتها على إيصال القضايا الإنسانية العادلة إلى أوسع المنابر السينمائية العالمية.