Babnet   Latest update 07:36 Tunis

إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d0ca6fd764ee6.47961287_ofhemnjliqkgp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 06:24 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري إن إيران تمتلك سيطرة كاملة على الأجواء وسطح البحر وما تحت المياه في مضيق هرمز.

وأكد تنغسيري أن أمن هذا الممر الاستراتيجي يرتبط بشكل مباشر بقرارات طهران، مشيرا إلى أن إيران تتلقى بشكل لحظي معلومات دقيقة من الأجواء ومن سطح البحر وما تحته في مضيق هرمز.


ولفت إلى أن مستوى الإشراف الإيراني على هذا الممر بات شاملا ومستمرا، بما يتيح متابعة جميع التحركات دون استثناء.


وشدد على أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها في أعلى درجات الجاهزية، موضحا أنه في حال اندلاع أي مواجهة فلن يكون هناك أي تراجع ولو بمقدار مليمتر واحد، وأن إيران ستواصل التقدم إلى الأمام بثبات.

وأوضح نائب قائد القوة البحرية أن إدارة مضيق هرمز خرجت من إطارها التقليدي، وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، حيث تمتلك إيران إشرافا لحظيا وكاملا على كل التحركات البحرية سواء على السطح أو تحت سطح البحر.

وأشار إلى أن قرار السماح بمرور السفن أو منعها، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، في إطار ما تراه مناسبا لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

ولفت تنغسيري إلى أن الدول المجاورة تعد دولا صديقة، إلا أنه شدد على أن استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها ضد إيران سيجعلها تعامل كدول معادية، مؤكدا أن هذه الرسالة تم إيصالها بوضوح إلى أطراف المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322685

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
15°-12
17°-11
14°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>