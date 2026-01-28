ملف فرار خمسة مساجين مصنّفين: إدانة الإرهابيين الخمسة بـ38 سنة ... و أحكام سجنية في حقّ أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، بأحكام سجنية متفاوتة في قضية فرار خمسة مساجين مصنّفين من السجن المدني بالمرناقية خلال سنة 2023.
وقرّرت المحكمة تسليط عقوبات سجنية تراوحت بين 3 و4 و8 سنوات في حقّ عدد من الأعوان والإطارات العاملين بالسجن المدني بالمرناقية، بعد ثبوت مسؤولياتهم في ما نُسب إليهم من تهم على صلة بالملف.
كما قضت الدائرة نفسها بالحكم بـ 38 سنة سجنا في حقّ الإرهابيين الخمسة الفارّين، المتورّطين في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
