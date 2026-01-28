Babnet   Latest update 07:36 Tunis

ملف فرار خمسة مساجين مصنّفين: إدانة الإرهابيين الخمسة بـ38 سنة ... و أحكام سجنية في حقّ أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5db9314baf6357.79699701_kngmepoqlihjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 00:09 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، بأحكام سجنية متفاوتة في قضية فرار خمسة مساجين مصنّفين من السجن المدني بالمرناقية خلال سنة 2023.

وقرّرت المحكمة تسليط عقوبات سجنية تراوحت بين 3 و4 و8 سنوات في حقّ عدد من الأعوان والإطارات العاملين بالسجن المدني بالمرناقية، بعد ثبوت مسؤولياتهم في ما نُسب إليهم من تهم على صلة بالملف.


كما قضت الدائرة نفسها بالحكم بـ 38 سنة سجنا في حقّ الإرهابيين الخمسة الفارّين، المتورّطين في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322687

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
15°-12
17°-11
14°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>