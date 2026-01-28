Babnet   Latest update 12:49 Tunis

غيلان الشعلالي هداف مع اهلي طرابلسي في البطولة اللليبية لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979f82b98ca27.17104329_iqejopkmglnhf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 12:49
      
ساهم اللاعب التونسي غيلان الشعلالي في فوز فريقه أهلي طرابلس على ابوسليم 1-0 خلال المباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء على ملعب النهر الصناعي بطرابلس لحساب الجولة السابعة ذهابا من المرحلة الاولى للبطولة الليبية الممتازة لكرة القدم.
وسجل الشعلالي الهدف الوحيد في المباراة ليساهم في تعزيز صدارة فريقه بالمجموعة الاولى للبطولة برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وحيد، متقدما بنقطتين على السويحلي صاحب المركز الثاني.
يشار الى ان البطولة الليبية تقام في مرحلتها الاولى على أربع مجموعات، يصعد في أعقابها أصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى مرحلة التتويج.

وكان فريق العاصمة الليبية الذي يشرف على تدريبه المصري حسام البدري قد تعاقد مع المهاجم النيجيري ستانلي أوغو قادما من الترجي الجرجيسي.
