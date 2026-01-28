غيلان الشعلالي هداف مع اهلي طرابلسي في البطولة اللليبية لكرة القدم

ساهم اللاعب التونسي غيلان الشعلالي في فوز فريقه أهلي طرابلس على ابوسليم 1-0 خلال المباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء على ملعب النهر الصناعي بطرابلس لحساب الجولة السابعة ذهابا من المرحلة الاولى للبطولة الليبية الممتازة لكرة القدم.وسجل الشعلالي الهدف الوحيد في المباراة ليساهم في تعزيز صدارة فريقه بالمجموعة الاولى للبطولة برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وحيد، متقدما بنقطتين على السويحلي صاحب المركز الثاني.يشار الى ان البطولة الليبية تقام في مرحلتها الاولى على أربع مجموعات، يصعد في أعقابها أصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى مرحلة التتويج.وكان فريق العاصمة الليبية الذي يشرف على تدريبه المصري حسام البدري قد تعاقد مع المهاجم النيجيري ستانلي أوغو قادما من الترجي الجرجيسي.