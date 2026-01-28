ضمن أيام قرطاج لفنون العرائس : عروض دولية متنوعة في أريانة والمهدية وباجة وجندوبة
في إطار فعاليات الدورة السابعة من أيام قرطاج لفنون العرائس التي تنطلق يوم الأحد 1 فيفري وتتواصل على مدى أسبوع، تحتضن ولايات أريانة والمهدية وباجة وجندوبة عروضا عرائسية من عديد الدول.
وسيكون جمهور فنون العرائس على موعد في أريانة، يوم 6 فيفري 2026 بدار الثقافة قلعة الأندلس، على موعد مع عرض فرقة تعاونية عرائس دامو من الجزائر، في حين يحتضن المركب الثقافي بباجة عرضين، يُقام الأول يوم 3 فيفري 2026، وتُقدمه فرقة المسرح الوطني بمصراته- ليبيا، أما الثاني فيُعرض يوم 5 فيفري ويحمل عنوان "Figurentheater Vlinders en C"، من بلجيكا.
أما ولاية جندوبة، فستحتضن ثلاثة عروض، إذ سيكون رواد دار الثقافة بعين دراهم على موعد مع العرض التركي " World Stars Show"، والعرض الإيطالي " Chevaliers de la mémoire"، وذلك يوم 6 فيفري، في حين سيتم تقديم العرض الجزائري "البهلوان والعرائس" يوم 7 فيفري.
وجدير بالذكر أن هذه الدورة من أيام قرطاج لفنون العرائس تستضيف أكثر من 100 عرائسي من تونس والعالم، وتضم في برمجتها 38 عرضا من 16 دولة.
