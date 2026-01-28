Babnet   Latest update 15:50 Tunis

ضمن أيام قرطاج لفنون العرائس : عروض دولية متنوعة في أريانة والمهدية وباجة وجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979e5cc2e9cc8.73557861_enfkjhpoqgilm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 14:31
      
في إطار فعاليات الدورة السابعة من أيام قرطاج لفنون العرائس التي تنطلق يوم الأحد 1 فيفري وتتواصل على مدى أسبوع، تحتضن ولايات أريانة والمهدية وباجة وجندوبة عروضا عرائسية من عديد الدول.

وسيكون جمهور فنون العرائس على موعد في أريانة، يوم 6 فيفري 2026 بدار الثقافة قلعة الأندلس، على موعد مع عرض فرقة تعاونية عرائس دامو من الجزائر، في حين يحتضن المركب الثقافي بباجة عرضين، يُقام الأول يوم 3 فيفري 2026، وتُقدمه فرقة المسرح الوطني بمصراته- ليبيا، أما الثاني فيُعرض يوم 5 فيفري ويحمل عنوان "Figurentheater Vlinders en C"، من بلجيكا.


أما ولاية جندوبة، فستحتضن ثلاثة عروض، إذ سيكون رواد دار الثقافة بعين دراهم على موعد مع العرض التركي " World Stars Show"، والعرض الإيطالي " Chevaliers de la mémoire"، وذلك يوم 6 فيفري، في حين سيتم تقديم العرض الجزائري "البهلوان والعرائس" يوم 7 فيفري.
وجدير بالذكر أن هذه الدورة من أيام قرطاج لفنون العرائس تستضيف أكثر من 100 عرائسي من تونس والعالم، وتضم في برمجتها 38 عرضا من 16 دولة.
مقالات رأي >>