الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ينظم الأحد القادم قافلة صحية واجتماعية وتوعوية بالقصرين

ينظّم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، يوم الأحد 1 فيفري القادم، بمعهد الآثار بسبيطلة والمدرسة الاعدادية بفوسانة (القصرين)، قافلة اجتماعية ، صحية و توعوية، تحت شعار "صحتك تهمنا والتضامن يجمعنا"، تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة للأطفال والأسر والشّباب وكبار السنّ عبر تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتقريب الخدمات.وتستهدف القافلة، حسب بلاغ للاتحاد صادر عشية أمس الثلاثاء، 201 طفل من رياض التضامن في الأقسام التحضيرية بمعتمديات القصرين الجنوبية والشمالية والزهور وفوسانة و 156 طفلا بمركّبات الطفولة بمعتمدية سبيطلة و 1314 طفلا بالسّنة التحضيرية بالمدرسة الابتدائية بمعتمديتي سبيطلة وفوسانة و235 طفلا بالكتاتيب و20 من كبار السن و 40 شابة وعددا من أمهات وأولياء الأطفال و 20 باعث مشروع صغير ممول من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.وتتنزل هذه البادرة، وفق البلاغ، في إطار الحرص على تكريس مقاربة شاملة ومتوازنة في العمل الاجتماعي والتنموي تقوم على الرعاية الاجتماعية والوقاية الصحية والتمكين الاقتصادي للأسر الهشة.وتقدّم القافلة باقة من الخدمات الاجتماعية والصحية المتنوعة فضلا عن بعض الأنشطة التوعوية التحسيسية، حيث تشمل الخدمات الصحية، تأمين عيادات في اختصاصات طب العيون والأسنان والطب النفسي والأمراض المزمنة، على غرار السكري والغدد وضغط الدم وأمراض الشيخوخة وأمراض القلب وأمراض العظام والمفاصل والأمراض الصدرية وغيرها فيما تتضمن الخدمات الاجتماعية توزيع نظارات طبية لفائدة الأطفال وحقائب صحية وتمكين عدد من التلاميذ من طرود كسائية وتوزيع أسرة طبية لفائدة عدد من المؤسسات الاستشفائية بالجهة ومساعدات لعدد من المسنين فضلا المساهمة في تجهيز مدرسة ابتدائية.ويتخلل برنامج التظاهرة تنظيم حصص توعوية لفائدة الأطفال والشّباب والنّساء حول النظافة الشخصية والتغذية السليمة والوقاية الصحية ومخاطر المخدرات والاسعافات الأولية وتحسين المهارات الحياتية في مجال الصحّة، فضلا عن ورشات للألعاب التراثية والحكايات الشعبية ومعرض للمنتوجات الفلاحية والحرفية لأصحاب وصاحبات المشاريع وأنشطة رياضية لفائدة الشباب إلى جانب تنظيم احتفالية تسليم اشعارات بالموافقة على تمويل مشاريع صغرى لفائدة نخبة من باعثي المشاريع.