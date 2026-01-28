Babnet   Latest update 14:22 Tunis

ورشة عمل حول "نمذجة المياه الجوفية المتكاملة "من 13 الى 16 أفريل القادم بالمدرسة الوطنية للمهندسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979e54332fa60.56116999_elijohqnfmpgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 13:45
      
تنظم، الجمعية التونسية للهيدروجيولوجيا والموارد المائية، وجمعية المياه والتنمية ورشة عمل حول "نمذجة المياه الجوفيّة المتكاملة: من جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات المستنيرة"، وذلك من 13 إلى 16 أفريل 2026 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التعلم واكتشاف المعارف وأدوات صنع القرار المتعلقة بإدارة مصادر المياه الجوفية الى جانب تبادل المعلومات والمعارف العملية ووضع مقترحات جديدة لتحسين خطط العمل.


وترتكز الورشة على تطوير الحلول الرياضية للنماذج الهيدروجيولوجية وتقنيات المعلومات فضلا عن تطبيقها على قضايا المياه الجوفية التي تتكامل فيها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق من أجل التنمية المستدامة.


ويحتوي البرنامج على محاضرات ودورات تدريبية حول النمذجة الهيدروجيولوجية لتزويد المشاركين بمهارات عملية في تطبيق أدوات النمذجة لدعم وتعزيز أنشطتهم البحثية.

وتستهدف هذه التظاهرة الناشطين في مجالات الهيدروجيولوجيا والنمذجة والكيمياء الجيولوجية ونظم المعلومات الجغرافية (خلفية أساسية وموضوع بحث وأنشطة جارية ...) من طلبة الماجستير والدكتوراة والمهنيين من مهندسيين أو ما يعادلهم.
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
