مدينة العلوم بتونس تحتضن هاكاثون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الفضائية في خدمة تحديات الأرض والفضاء يوم 30 و31 جانفي 2026

تحتضن مدينة العلوم بتونس يومي 30 و31 جانفي 2026، فعالية النسخة الوطنية من الهاكاثون الدّوليّ المخصَّص للابتكار في مجال الفضاء "ActInSpace Tunisia".وينتظم هذا الحدث ببادرة من الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية، في إطار برنامج "ActInSpace" الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطنيّ الفرنسيّ للدراسات الفضائية، والذي يُقام بالتّوازي في 30 دولة وفي أكثر من 600 مدينة حول العالم، ومفق ما ورد على صفحة مدينة العلوم بتونس على احد مواقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء.وسينطلق الحدث بجلسة عامة صباحيّة، تجمع خبراء وصناعيّين وباحثين وصانعي قرار ومبتكرين حول موضوع التّكنولوجيات الفضائيّة والذكاء الاصطناعيّ والتّنمية المستدامة.وتهدف هذه الجلسة، من خلال مداخلات رئيسيّة رفيعة المستوى وحلقتي نقاش، إلى استكشاف كيفيّة مساهمة التّكنولوجيّات المنبثقة عن قطاع الفضاء في دعم اتخاذ القرار وإدارة الموارد الطبيعية والفلاحة والمدن المستدامة إضافة إلى القضايا المرتبطة بالذّكاء الاصطناعيّ والابتكار المسؤول.هاكاثون لتحويل الفضاء إلى حلول ملموسةسيجمع هاكاثون "ActInSpace Tunisia"، الذي ينطلق عقب الجلسة الافتتاحية، حوالي 80 مشاركًا من أكثر من 15 ولاية، موزَّعين على أكثر من 20 فريقًا متعدِّد الاختصاصات، يضم طلبة ومهندسين ومطوِّرين وباحثين ومصمِّمين وروّاد أعمال.وسيؤطِّر المشاركين فريق يضم نحو عشرين خبيرًا ومدرِّبًا في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والنّمذجة والتّصميم والتّواصل ونماذج الأعمال.وستعمل الفرق، خلال 24 ساعة،على أكثر من 20 تحدِّيًا مقترحًا من شركاء دوليين، اعتمادًا على بيانات وتكنولوجيات فضائية في مجالات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي والجيوفضاء والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية.ويرنو هذا الحدث الى تصميم نماذج أوّلية مبتكرة، ذات أثر مجتمعيّ قويّ، قادرة على الاستجابة لتحديات ملموسة مثل التغيّر المناخي وإزالة الكربون وإدارة الموارد الطبيعية والتّنقّل والأمن والتّنمية المستدامة، فضلًا عن استكشاف الفضاء وإدارة الحطام الفضائي.وسيستفيد المشاركون من زيارة مبرمجة إلى مركز تكنولوجي لاحد شركاء هذه التظاهرة، إضافة إلى دورات تدريبية في تصميم تجربة المستخدم وواجهات الاستخدام (UX/UI) وفي المهارات الشخصية والاتصالية (Soft Skills).ويتطلع هذا الحدث، وفق منظميه، "إلى تعبئة الطاقات الشابة والباحثين ومطوري البرامج وروّاد الأعمال حول التكنولوجيات الفضائية، وربطها بالاستخدامات العملية على مستوى الأقاليم، عبر حشد الكفاءات التونسية حول تحديات حقيقية تساهم في بروز حلول مبتكرة مستدامة وقابلة للتنفيذ مباشرة".وسيتمّ التكفّل بالفريق الفائز للمشاركة والدفاع عن مشروعه في النّهائيّ الدّوليّ الذي سيُقام بمدينة بوردو بفرنسا يومي 1 و2 أفريل 2026؛ كما تُرصد للفائزين جوائز دولية من شركاء في هذه التظاهرة بالإضافة إلى جوائز وطنية في مجالات التكوين والمرافقة ومحاكاة الطيران على طائرات Airbus تُمنح للفرق الثلاثة المتوَّجة، حسب المصدر ذاته.وتلتئم تظاهرة هاكاثون "ActInSpace Tunisia"، بالشّراكة مع مدينة العلوم بتونس، وبدعم من شركاء دوليّين وإقليميّين هم مكتب الأمم المتّحدة لشؤون الفضاء الخارجيّ وبرنامج الأمم المتّحدة لاستخدام المعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والطوارئ (UN SPIDE)، و SATNAV JPO، إضافة إلى عدد من الفاعلين على النطاق الوطني من مؤسسات وهيئات أكاديمية، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللّجنة الوطنيّة للأنشطة خارج الغلاف الجوّيّ (CNEEA، وجيش الطّيران التّونسي ومدرسة الطيران ببرج العامري ومدرسة الاختصاصات الجوّيّة ومركز البحوث العسكريّة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، ومراكز وبحث ومخابر LGVR، إلى جانب عدة مؤسسات خاصة رائدة، إضافة الى شركاء إعلاميّين منخرطين في دعم الابتكار وقطاع الفضاء والتّحول الرّقميّ.