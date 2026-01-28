Babnet   Latest update 17:32 Tunis

بن عروس: انطلاق عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c7d258e41e284.87249901_hjlkeqfnpiogm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 17:09
      
انطلقت من المعهد النموذجي بحمام الأنف، اليوم الأربعاء، عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي (بكالوريا 2027) بولاية بن عروس .

وأشرف والي الجهة عبد الحميد بوقديدة على انطلاق هذه العملية،  التي تندرج في اطار الحملة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة تكنولوجيا الاتصال ووزارة المالية، لتمكين التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة من استخراج هذه الوثيقة من مؤسسة الدراسة .

وتتم هذه العملية باستخدام منصة رقمية نموذجية موجهة لمعالجة طلب بطاقة التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، وتعتمد آلية الترابط البيني، حيث يتم في مرحلة أولى تسجيل طلب الاستخراج الكترونيا، ثم في مرحلة ثانية استكمال باقي الإجراءات بمكان الدراسة، من خلال حضور أعوان وزارة الداخلية المكلفين بتقديم هذه الخدمة، وذلك بهدف تقريب الخدمة الإدارية من التلاميذ، وتحسين جودتها، وتيسير إجراءات الحصول عليها وتقليص الوثائق الادارية.
وتتواصل حملة استخراج بطاقة التعريف الوطنية إلى موفى شهر فيفري 2026، وذلك بتنقل الاعوان المكلفين بهذه الخدمة لمختلف المعاهد حسب رزنامة تم وضعها للغرض لاستكمال الإجراءات المتعلقة بها.


وواكب انطلاق هذه الحملة، الكاتب العام لولاية بن عروس، وممثلو السلطة المحلية بحمام الأنف، والمندوب الجهوي للتربية، المديرة الجهوية لاتصالات تونس، والاطارات الأمنية والإدارية ذات العلاقة.
وأطلقت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال  وزارة المالية الحملة الوطنية السنوية لتسهيل استخراج بطاقات التعريف الوطنية لتلاميذ الثالثة ثانوي (باكالوريا دورة 2027) داخل المعاهد، بإجراءات مبسطة تنطلق من ولوج التلميذ عبر للمنصة الرقمية (cineleve.interieur.gov.tn) للتسجيل، ثم في مرحلة ثانية استكمال باقي الوثائق بالمعهد، بعد تنقل الاعوان المكلفين بهذه الخدمة لاتمام باقي الاجراءات.
