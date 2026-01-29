تونس: القطاع البنكي أمام اختبار خمس قنابل موقوتة

جودة القروض



هشاشة السيولة



رأس المال… مفارقة مقلقة



ربحية تحت الضغط



خلاصة



الخلاصة التنفيذية: خمس قنابل موقوتة



قد توحي القراءة الأولى لآخرالصادر عن(في 71 صفحة) بشيء من الطمأنينة: أصول في ارتفاع، قروض في نمو، ودائع تواكب، وبنوك ما تزال صامدة رغم اقتصاد يرزح تحت الضغط. غير أن التمحيص يكشف تشخيصًا أكثر قتامة:الأداء المعلن، وليس نجاحًا حقيقيًا. إنهوتجميل لاختلالات مزمنة لا يُراد إظهارها للمستثمرين وللممولين الدوليين. وتتحمّلفي هذا السياق مسؤولية كبيرة، إذ لا يضطلع بدوره كما ينبغي.الأرقام واضحة. ففي سنة 2025 بلغت، أي ما يفوق، مع مسار تصاعدي متواصل إلى حدود 2034 وفق توقعاتظاهريًا، يبدو القطاع البنكي التونسي في توسّع وتكثّف. لكن في العمق،، ويتحوّل هذا التضخم إلى عبء. فهذه الزيادة في حجم الميزانيات لا تعكس طفرة صناعية، ولا استثمارًا خاصًا ديناميكيًا، ولا نموًا اقتصاديًا سليمًا حاملاً للازدهار الجماعي.إنها قبل كل شيءخلال عشر سنوات،لتقترب من، مع نمو سنوي يتجاوز. في المقابل،بالكاد ينمو، بل يتراجع نسبيًا.بعبارة أخرى،، بل تحوّلت إلىلم يعد «الإقصاء المالي» خطرًا نظريًا، بل، تعمل بلا ضجيج، وبمباركة إعلاميين واقتصاديين من داخل المنظومة.ولا تخلو هذه المصادرة للسيولة من تبعات:التقرير صريح: خلال، نمت القروض الموجهة للقطاع العاموتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص.بنسبة، تُعد تونس من بين أسوأ الحالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.تسجّل نسب قروض غير عاملة تفوق. لم يعد الأمر ظرفيًا، بلوالأسوأ أن الدولة، بدل تشديد الانضباط الائتماني،: إعادة هيكلة قسرية للديون الفلاحية، تخفيضات إجبارية لنسب الفائدة على قروض قائمة، وقروض دون فائدة مفروضة على البنوك.تحت عناوين العدالة الاجتماعية أو الدعم القطاعي،الرسالة مدمّرة:يتجاوز، وهو من أعلى المعدلات إقليميًا. أي أن البنوك تُقرض، ما يعرّضها لتوترات سيولة حادّة عند أي صدمة. صحيح أن التوقعات تشير إلى تحسّن طفيف، لكن المعدّل—even بعد التصحيح—يبقىفي بلد معرّض للصدمات المناخية والاحتقان الاجتماعي وعدم الاستقرار المالي،يسجّل تقرير BMI حقيقة صادمة:في عالم ما بعد الأزمة المالية، حيث أصبحت الشفافية حدًا أدنى، تبدو هذه العتمة. والأخطر أن تونس لا تزال تحتسب النسب وفق معايير قريبة من، بينما انتقلت أغلب الدول المماثلة إلىبمعنى آخر،إن كان النظام البنكي قادرًا على امتصاص صدمة جدّية. نفترض. نأمل. نؤجّل.في جانب الربحية، المشهد هشّ بدوره. بعض البنوك ما تزال تحقق عوائد مقبولة، لكن الاتجاه. رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى، إلى جانب، يضغط بقوة على الهوامش. الربحية موجودة، لكنهايبدو النظام البنكي التونسي. يكبر دون أن يقوى. يُقرض، لكن بشكل سيّئ. يستمر، بثمن انكشاف متزايد على الخطر السيادي، وتدهور جودة الأصول، وضعف الشفافية.السؤال ليس: هل ما تزال البنوك واقفة؟السؤال الحقيقي:حين تعجز الدولة عن الاقتراض، أو تشتدّ أزمة السيولة، أو تنفجر القروض المتعثرة،. ولن تكون الأزمة البنكية مفاجأة؛وفي هذا السياق، لا يمكن إلا تفسير، بالتوازي مع1.في سبتمبر 2025، بلغت حصة القروض الموجهة للقطاع العاممقابل. خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، نمت قروض الدولة بأكثر منمقابلللقطاع الخاص.2.بلغت نسبة القروض غير العاملة. ثلاثة من أكبر سبعة بنوك تفوق فيها النسبة، أي أعلى بكثير من معايير المنطقة.3.وصل إلى، مع توقعات تفوق، ما يعرّض البنوك لتوترات سيولة حادّة.4.غياب نشر نسب كفاية رأس المال، واعتماد إطار قريب منبدل، يجعل تقييم صلابة النظام مستحيلًا.5.منذ جانفي 2025 ارتفعت الضريبة على أرباح البنوك من، مع إلزام بخفض فوائد بعض القروض القائمة حتى، ما ضغط الهوامش وربط الربحية بقرارات إدارية.ترجمة للنص الأصلي