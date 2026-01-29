سيدي بوزيد: افتتاح صالون للاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها

افتتح اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد، صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، تحت شعار "أرض الأجداد تنتج وجيل الأحفاد يستثمر" وذلك في إطار دعم القطاع الفلاحي وتعزيز ديناميكية التنمية بالوسط التونسي، وببادرة من عدد من المؤسسات والجمعيات وبالتعاون بين السلط الجهوية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وبيّن الناطق الرسمي باسم الصالون منصور عبدولي في تصريح لصحفي "وات" ان أهمية هذا الصالون ترجع الى أنّ ولاية سيدي بوزيد تتصدر الإنتاج الوطني في العديد من المنتوجات على غرار زيت الزيتون واللحوم الحمراء والخضروات والغلال، ممّا يجعلها قطباً فلاحياً رئيسياً ومحوراً لاهتمام المستثمرين والفاعلين في القطاع.وأشار الى انه يهدف الى تعزيز الاستثمار الفلاحي وفتح أسواق جديدة داخل تونس وخارجها والترويج للمنتوج الفلاحي المحلي ورفع قدرته التنافسية وربط الفلاحين بالمستثمرين ومؤسسات التمويل بالإضافة الى تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية.وذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري علي براهمي في تصريح لصحفي "وات" ان هذا الصالون بما يحتويه من عروض متنوعة وآلات فلاحية جديدة وتقنيات عصرية يعد فرصة للفلاحين لتطوير قطاعهم وتسهيل أعمالهم الفلاحية بالإضافة الى الندوات العلمية التي ستركز على اهم الاشكاليات التي تواجههم وربط الصلة بينهم وبين الأطراف الممولة والتعرف على جديد خطوط التمويل المتاحة.ويحتوي الصالون على 4 فضاءات تتضمن تذوق المنتوجات الفلاحية، والبنوك وجهات التمويل، والطاقات المتجددة، والصناعات التقليدية.ويتضمن البرنامج الذي يختتم يوم 1 فيفري القادم سلسلة من الملتقيات والندوات العلمية التى من ضمنها ملتقى حول سبل إعادة القطيع واخر يجمع المستثمرين بجهات التمويل الى جانب عرض خطوط التمويل المتوفرة على غرار التعاون التونسي – الإيطالي يوم غد الجمعة وملتقى التعليب والتصدير وندوات حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الزراعية والحيوانية وطرق التأقلم معها يوم السبت المقبل.