عقوبات صارمة من «كاف» بعد فوضى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 وقرارات تطال المنتخب المغربي
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حزمة من العقوبات الانضباطية الصارمة بحق كلّ من الاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد المغربي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي احتضنه المغرب.
وأكد المجلس التأديبي للاتحاد الإفريقي أنّ ما شهدته المباراة النهائية يُعدّ خرقًا واضحًا للوائح الانضباط ولمبادئ اللعب النظيف والنزاهة التي تحكم المسابقات القارية.
عقوبات في حق المنتخب السنغاليوقرر «كاف» إيقاف مدرب المنتخب السنغالي بابي ثياو لمدة خمس مباريات رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي، بسبب سلوك غير رياضي اعتُبر مسيئًا لسمعة اللعبة، إلى جانب تغريمه 100 ألف دولار.
كما تقرّر:
* إيقاف اللاعب إيليمان شيخ باروي نداي لمباراتين رسميتين،
* إيقاف اللاعب إسماعيلا سار للمباراتين نفسيهما،
وذلك على خلفية تصرفات غير رياضية تجاه طاقم التحكيم.
وعلى مستوى الجامعة، فُرضت:
* غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للجماهير،
* غرامة أخرى بالقيمة نفسها نتيجة تصرفات لاعبي المنتخب والجهاز الفني،
* إضافة إلى 15 ألف دولار بسبب حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة النهائية.
قرارات تطال المنتخب المغربيمن جانبه، قرر المجلس التأديبي إيقاف اللاعب أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين، مع تعليق تنفيذ إحداهما لمدة عام، بسبب سلوك غير رياضي.
كما تم إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري لثلاث مباريات رسمية، وتغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
وعلى مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرض «كاف»:
* غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات،
* وغرامة إضافية بقيمة 100 ألف دولار نتيجة اقتحام لاعبي المنتخب والجهاز الفني لمنطقة حكم الفيديو المساعد (VAR) وعرقلة عمل الحكم،
* إلى جانب 15 ألف دولار بسبب استخدام أشعة الليزر من قبل الجماهير المغربية خلال اللقاء.
تشديد على تطبيق اللوائحوشدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ختام قراراته على أن هذه العقوبات تندرج في إطار حماية نزاهة المسابقات القارية وردع كلّ التجاوزات، مؤكّدًا التزامه التام بتطبيق اللوائح والانضباط دون استثناء.
OFFICIAL STATEMENT: CAF Disciplinary Board imposes sanctions on the Fédération Sénégalaise de Football (FSF), the Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).— CAF Media (@CAF_Media) January 29, 2026
🔗 https://t.co/Yx8QUG8y1x
🔗 https://t.co/Cy4Vd3shZc#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/dfR6Ai2ZPX
