عقوبات صارمة من «كاف» بعد فوضى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 وقرارات تطال المنتخب المغربي

قرارات تطال المنتخب المغربي



تشديد على تطبيق اللوائح



أصدرحزمة منبحق كلّ من، على خلفية الأحداث التي رافقتالذي احتضنه المغرب.وأكد المجلس التأديبي للاتحاد الإفريقي أنّ ما شهدته المباراة النهائية يُعدّولمبادئالتي تحكم المسابقات القارية.وقرر «كاف» إيقاف مدرب المنتخب السنغاليلمدةتابعة للاتحاد الإفريقي، بسبب سلوك غير رياضي اعتُبر مسيئًا لسمعة اللعبة، إلى جانب تغريمهكما تقرّر:* إيقاف اللاعبلمباراتين رسميتين،* إيقاف اللاعبللمباراتين نفسيهما،وذلك على خلفيةوعلى مستوى الجامعة، فُرضت:* غرامة مالية قدرهابسبب السلوك غير اللائق للجماهير،* غرامة أخرى بالقيمة نفسها نتيجة تصرفات لاعبي المنتخب والجهاز الفني،* إضافة إلىبسبب حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة النهائية.من جانبه، قرر المجلس التأديبي إيقاف اللاعبلمباراتين رسميتين، مع، بسبب سلوك غير رياضي.كما تم إيقاف اللاعبلثلاث مباريات رسمية، وتغريمه مبلغوعلى مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرض «كاف»:* غرامة مالية قدرهابسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات،* وغرامة إضافية بقيمةنتيجة اقتحام لاعبي المنتخب والجهاز الفني لمنطقةوعرقلة عمل الحكم،* إلى جانببسبب استخداممن قبل الجماهير المغربية خلال اللقاء.وشدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ختام قراراته على أن هذه العقوبات تندرج في إطاروردع كلّ التجاوزات، مؤكّدًا التزامه