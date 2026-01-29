اجتماع افتراضي بين عدد من المؤسسات التونسية المصدرة للمنتجات الغذائية ومجموعة من الجالية التونسية بألمانيا

نظمت، سفارة تونس ببرلين، مؤخرا، اجتماعا افتراضيا لربط الصلة بين عدد من المؤسسات التونسية المصدرة للمنتجات الغذائية ومجموعة من التونسيين المهتمين بالشأن الاقتصادي والتجاري.وخصص هذا الاجتماع، الذي انتظم بالتعاون مع، مركز النهوض بالصادرات، للنظر في امكانية تعيين ممثلين تجاريين للشركات التونسية من بين أبناء الجالية بما من شأنه أن يساعد على ايجاد فرص تصديرية لمنتجاتها أو تعزيز صادراتها نحو ألمانيا.وشهد الاجتماع تفاعلا إيجابيا من قبل ممثلي الشركات المصدرة وأفراد الجالية لا سيما وأن عددا منهم له خبرة في تسويق بعض المنتجات التونسية في ألمانيا حيث تراوحت جل تساؤلاتهم حول إجراءات وحوافز التصدير ومدى نفاذ المنتجات البيولوجية إلى السوق الألمانيّة فضلا عن صلاحيات الممثلين التجاريين لهذه الشركات.ونوه، سفير تونس بألمانيا، واصف شيحة، بأهمية المبادلات التجارية بين البلدين خاصة وأن الميزان التجاري مع ألمانيا يسجل فائضا لصالح تونس يناهز المليار يورو.كما أبرز أهمية السوق الألمانية التي تضم أكثر من 80 مليون مستهلك، فضلا عن العدد المتزايد للجالية التونسية المقيمة في ألمانيا الذي يفوق 120 ألف تونسي.من جهته، استعرض، الكاتب العام لمركز النهوض بالصادرات، رياض بن صالح، أبرز الإمكانيات التصديرية لتونس في مجال الصناعات الغذائية وعلى رأسها زيت الزيتون المعلب والتمور ومشتقاتها ومنتجات الصيد البحري.