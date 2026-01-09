Babnet   Latest update 10:04 Tunis

انطلاق موسم التخفيضات الشتوي ابتداء من يوم 29 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6787ae03e37b53.95614373_hifjeogpqmkln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 09:57 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن موسم التخفيضات الموسمية، للفترة الشتوية لهذه السنة، سينطلق يوم الخميس 29 جانفي 2026 وسيمتد على مدار ثمانية أسابيع من تاريخ انطلاقه.

ودعت الوزارة، في بلاغ اصدرته، التجار في كافة القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية، التي من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحثهم على تطبيق تخفيضات وأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، خاصّة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321588

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Mali CAN 2025 - Senegal CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cameroun CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:01
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
14°-10
15°-10
15°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026