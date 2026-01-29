بطولة أستراليا المفتوحة: آرينا سابالينكا تبلغ الدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي

Babnet   Latest update 13:16 Tunis

Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 12:50
      
تأهلت لاعبة التنس البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا الى الدور النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة على التوالي اثر فوزها اليوم الخميس على الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة الثانية عشرة عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-3.

وستبحث آرينا سابالينكا عن لقبها الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة حين تواجه في المباراة النهائية المقررة يوم السبت الفائزة من مباراة الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة خامسة عالميا والأمريكية جيسيك بيغولا المصنفة سادسة عالميا.

وكانت آرينا سابالينكا قد توّجت ببطولة أستراليا المفتوحة في سنة 2023 على حساب ايلينا سفيتولينا و2024 أمام الصينية زهينغ كين وين بينما خسرت نهائي 2025 أمام الأمريكية ماديسون كيز.
