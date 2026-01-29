Babnet   Latest update 15:01 Tunis

تبرسق: وفاة تلميذ إثر حادث سقوط جدار بعيدًا عن مدرسته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Jeudi 29 Janvier 2026
      
أكّد المندوب الجهوي للتربية بباجة فاروق العويشي، في تصريح لـإذاعة موزاييك، وفاة تلميذ اليوم الخميس 29 جانفي 2026، إثر تعرّضه إلى حادث سقوط جدار خارج أسوار المدرسة.

ويبلغ عمر التلميذ 10 سنوات، وهو يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي بمدرسة المنشية التابعة لمعتمدية تبرسق من ولاية باجة.

وأوضح المصدر ذاته أنّ المدرسة تبعد عن مكان الحادث بأكثر من كيلومتر.
