تبرسق: وفاة تلميذ إثر حادث سقوط جدار بعيدًا عن مدرسته
أكّد المندوب الجهوي للتربية بباجة فاروق العويشي، في تصريح لـإذاعة موزاييك، وفاة تلميذ اليوم الخميس 29 جانفي 2026، إثر تعرّضه إلى حادث سقوط جدار خارج أسوار المدرسة.
ويبلغ عمر التلميذ 10 سنوات، وهو يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي بمدرسة المنشية التابعة لمعتمدية تبرسق من ولاية باجة.
وأوضح المصدر ذاته أنّ المدرسة تبعد عن مكان الحادث بأكثر من كيلومتر.
ويبلغ عمر التلميذ 10 سنوات، وهو يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي بمدرسة المنشية التابعة لمعتمدية تبرسق من ولاية باجة.
وأوضح المصدر ذاته أنّ المدرسة تبعد عن مكان الحادث بأكثر من كيلومتر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322791