Babnet   Latest update 16:09 Tunis

تونس تحتضن دورتين دوليتين للشبان والنجوم الشبان في كرة الطاولة من 2 إلى 8 فيفري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67897396d05272.54596553_lqfmphoejgink.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 16:09 قراءة: 1 د, 36 ث
      
تستضيف تونس من 2 إلى 8 فيفري المقبل الدورة الدولية للشبان والدورة الدولية للنجوم الشبان في كرة الطاولة، وذلك بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وأكد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة مختار التوكابري، خلال ندوة صحفية، أهمية استقطاب التظاهرات الكبرى لتكريس مكانة تونس كوجهة قادرة على تنظيم البطولات الدولية، مشيرا إلى السمعة التي تحظى بها تونس في أوساط كرة الطاولة العالمية.


وأوضح أن تنظيم هاتين الدورتين يندرج ضمن روزنامة دولية مكثفة خلال السنة الجارية، تتضمن أيضا دورات دولية للأكابر في مارس وجويلية وسبتمبر.


مشاركة دولية واسعة

ستشهد كل دورة مشاركة 27 دولة، بمجموع 251 لاعبا في دورة الشبان و154 لاعبا في دورة النجوم الشبان.

البرنامج الفني

قدم المدرب الوطني المكلف بتسيير الإدارة الفنية غازي بالكاهية تفاصيل المنافسات:

* الدورة الدولية للشبان: مخصصة لفئات دون 11 و13 و15 و17 و19 سنة لكلا الجنسين، مع مسابقات فردي وزوجي مختلط لفئتي دون 15 ودون 19 سنة.
* الدورة الدولية للنجوم الشبان: لفئتي دون 15 ودون 19 سنة، وتتضمن مسابقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط.

وأشار إلى حضور لاعبين مصنفين دوليا، من بينهم البورتوريكي أنريكي ريوس، والألمانية كوهارو إيتاغاكي، واليابانية ميكو ماتسوشيا، إضافة إلى الماليزية دانيا موهد.

المشاركة التونسية

يمثل تونس في دورة الشبان 67 لاعبا (41 فتيانا و26 فتيات) يتقدمهم وسيم الصيد المصنف 29 عالميا دون 19 سنة، إلى جانب يوسف العيدلي المتوج بذهبية الألعاب الإفريقية في لواندا.

أما دورة النجوم الشبان فسيشارك فيها 19 لاعبا تونسيا (9 فتيان و10 فتيات).

وأوضح بالكاهية أن وسيم الصيد سيشارك في الدورة الأولى فقط لارتباطه بالمشاركة في كأس إفريقيا للأكابر بمدينة بنغازي.

غياب الصين وأولمبياد الشباب

أرجع المسؤول غياب الصين إلى استعدادها المكثف لأولمبياد الشباب، في حين لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بعد مسارات التأهل لأولمبياد الشباب المقرر في داكار بين 31 أكتوبر و13 نوفمبر 2026.

الإطار الفني

يشرف على المنتخب التونسي جهاز فني يضم:
فرح محجوب، مراد سطا، عاطف صالح، سفيان باللطيف، لطفي الجودي، غسان بن موسى، ومحمد أمين الدريدي.

وتشهد الدورتان مشاركة منتخبات من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا، ما يعزز الطابع الدولي للتظاهرتين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322796

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>