تونس تحتضن دورتين دوليتين للشبان والنجوم الشبان في كرة الطاولة من 2 إلى 8 فيفري

مشاركة دولية واسعة



البرنامج الفني



المشاركة التونسية



غياب الصين وأولمبياد الشباب



الإطار الفني



تستضيف تونس من 2 إلى 8 فيفري المقبلفي كرة الطاولة، وذلك بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.وأكد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة مختار التوكابري، خلال ندوة صحفية، أهمية استقطاب التظاهرات الكبرى لتكريس مكانة تونس كوجهة قادرة على تنظيم البطولات الدولية، مشيرا إلى السمعة التي تحظى بها تونس في أوساط كرة الطاولة العالمية.وأوضح أن تنظيم هاتين الدورتين يندرج ضمن روزنامة دولية مكثفة خلال السنة الجارية، تتضمن أيضا دورات دولية للأكابر في مارس وجويلية وسبتمبر.ستشهد كل دورة مشاركة، بمجموعفي دورة الشبان وفي دورة النجوم الشبان.قدم المدرب الوطني المكلف بتسيير الإدارة الفنية غازي بالكاهية تفاصيل المنافسات:مخصصة لفئات دون 11 و13 و15 و17 و19 سنة لكلا الجنسين، مع مسابقات فردي وزوجي مختلط لفئتي دون 15 ودون 19 سنة.لفئتي دون 15 ودون 19 سنة، وتتضمن مسابقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط.وأشار إلى حضور لاعبين مصنفين دوليا، من بينهم البورتوريكي أنريكي ريوس، والألمانية كوهارو إيتاغاكي، واليابانية ميكو ماتسوشيا، إضافة إلى الماليزية دانيا موهد.يمثل تونس في دورة الشبان(41 فتيانا و26 فتيات) يتقدمهم وسيم الصيد المصنف 29 عالميا دون 19 سنة، إلى جانب يوسف العيدلي المتوج بذهبية الألعاب الإفريقية في لواندا.أما دورة النجوم الشبان فسيشارك فيها(9 فتيان و10 فتيات).وأوضح بالكاهية أن وسيم الصيد سيشارك في الدورة الأولى فقط لارتباطه بالمشاركة في كأس إفريقيا للأكابر بمدينة بنغازي.أرجع المسؤول غياب الصين إلى استعدادها المكثف لأولمبياد الشباب، في حين لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بعد مسارات التأهل لأولمبياد الشباب المقرر في داكار بين 31 أكتوبر و13 نوفمبر 2026.يشرف على المنتخب التونسي جهاز فني يضم:فرح محجوب، مراد سطا، عاطف صالح، سفيان باللطيف، لطفي الجودي، غسان بن موسى، ومحمد أمين الدريدي.وتشهد الدورتان مشاركة منتخبات من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا، ما يعزز الطابع الدولي للتظاهرتين.