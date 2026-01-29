المدرب انيس الونيفي: شيماء الصيداوي سعت للخروج مع خطيبها في المغرب دون احترام للفريق الوطني

رد مدرب الجودو انيس الونيفي في مداخلة على قناة نسمة على تصريح البطلة شيماء الصيداوي التي هاجمته واتهمته بطردها من التدريب المغلق في المغرب.وشدد على ان الصيداوي سعت للخروج من الفندق والذهاب مع خطيبها وادعت انه زوجها في البداية وتم منعها لأسباب تتعلق بسلامتها في المغرب.واكد ان الانضباط في هذه المسائل غير قابل للتفاوض خاصة وان خطيبها او صديقها أراد حجز غرفة في الفندق.وشدد على انه تم طردها بسبب تجاوزاتها واستخدامها لألفاظ نابية بحق المدربين.