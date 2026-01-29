وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: 10 فيفري 2026 آخر أجل ل لقبول ملفات المشاريع

افادت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الخميس، ان 10 فيفري 2026، سيكون آخر أجل لقبول ملفات المشاريع (إلى حدود الساعة الخامسة مساء) لدى مكتب الضبط بمقرها.وتتمثل المشاريع، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، في مشاريع التأقلم مع التغيّرات المناخية وتثمين فضلات الدواجن والتحويل الطاقي لغاز الميتان، وتحويل المرجين، والتثمين الطاقي لفضلات عصر الزيتون، والحد من إنبعاثات الكربون في أسطول الصيد البحري.ودعت الوكالة، الباعثين لتقديم المشاريع في الحجم المطلوب القادر على التغيير وتعزيز الصمود حيث أن المشاريع ذات التمويل غير المتناسب أو الصغير لا يمكن النظر فيها من طرف الصندوق الأخضر للمناخ.وبالنسبة لمشاريع التأقلم مع التغيرات المناخية يجب، وفق المصدر ذاته، الأخذ بعين الإعتبارإلى جانب التأكد من أن السبب مناخي، قدرة المشروع على بلوغ الأهداف المرتقبة وعلى التغيير وتأثيره لتتكاثر المشاريع المماثلة وحاجة البلدان للتمويل والمشاركة والقدرة على التنفيذ (التلاؤم مع السياسات) وكيفية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة الى جانب الفعالية والكفاءة.مدفعي