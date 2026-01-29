Babnet   Latest update 20:46 Tunis

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية البرتغال بتونس

التقى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس في مقر الوزارة، السفير الجديد لجمهورية البرتغال بتونس "جورج ايراس روزا دي اوليفيرا" الذي سلمة نسخة من أوراق اعتماده.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس والبرتغال، مؤكدا الرغبة المتجددة في مزيد دعمها وتطويرها خاصة من خلال إعطاء دفع جديد لتبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى والعمل على تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


وأبرز، في هذا السياق، أهمية تمتين التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيعها من خلال رفع عدد الشركات البرتغالية المنتصبة بتونس وتعزيز تدفق السياح البرتغاليين إلى بلادنا، بما يخدم مصالح الشّعبين الصديقين ويدعم جهود التّنمية المشتركة في ظل استعداد البلدين لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 2027.


كما أكد على أهمية تعزير التعاون الثقافي والأكاديمي والرياضي، لا سيما من خلال العمل على الترفيع في عدد الطلبة التونسيين بالجامعات البرتغالية والعناية بهم، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية مشتركة.

ومن جانبه، عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى الجمهورية التونسية، مؤكّدًا عزم البرتغال على مواصلة دعم علاقات التّعاون والشراكة مع تونس، والعمل على الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل.
