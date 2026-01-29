توزر: متابعة مشاريع تهذيب وادماج الأحياء السكنية المدرجة بالجيلين الأول والثاني في بلديات توزر ونفطة ودقاش

تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية توزر بداية الأسبوع الجاري، سير تنفيذ جملة التدخلات المدرجة بمشاريع تهذيب وادماج الأحياء السكنية ضمن الجيلين الأول والثاني ببلديات توزر ونفطة ودقاش عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني من أجل الوقوف على أسباب تعثر البعض منها واستحثاث إنجازها، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية توزر.وتم ضمن الجيل الأول من هذه المشاريع الانتهاء من تهذيب منطقة الوديان بدقاش بما في ذلك انجاز فضاء صناعي، في حين تعطلت أشغال تهيئة وتهذيب حي بني علي بنفطة في حدود 21 بالمائة من الانجاز ويتم حاليا اعلان طلب عروض جديد لاستئناف الأشغال التي تتضمن تصريف مياه النز وتجديد شبكة المياه المستعملة وكذلك التنوير العمومي وتعبيد الطرقات.ويتضمن الجيل الثاني من مشاريع تهذيب وادماج الأحياء السكنية مجموعة هامة من التدخلات يجري تنفيذ البعض منها من ذلك تهذيب حي الانطلاقة بتوزر (أحياء حلبة 1 وحلبة 2 وحي الأنوار) بالانتهاء من أشغال البنية التحتية المتمثلة في تمديد شبكة تصريف المياه المستعملة ومد شبكة مياه الشرب والتنوير العمومي والطرقات.ويتم ضمن المشروع ذاته، فرز المطالب فيما يتعلق بتحسين السكن وفرز العروض لاختيار المهندسين المعماريين بالنسبة إلى إنجاز نادي أطفال وهو بصدد اتمام إجراءات تخصيص قطعة أرض للمشروع من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.كما يجري الاستعداد لانطلاق أشغال تهذيب حي الواحة بدقاش خاصة العناصر المتعلقة بتعبيد طرقات ومد أرصفة والتنوير العمومي والقيام بالدراسات لتهيئة منطقة خضراء فضلا عن فرز مطالب الراغبين في التمتع بتحسين السكن ضمن المشروع نفسه واختيار المهندسين لتهيئة وتهذيب المسرح البلدي بدقاش.وفي نفس السياق، تعرف الدراسات التمهيدية التفصيلية لتهذيب نفطة المدينة مراحلها الأخيرة في العناصر الخاصة بتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة والتنوير العمومي والطرقات وتهيئة منطقة خضراء وبصدد فرز العروض للعناصر الجماعية المبرمجة ضمن المشروع وعنصر تحسين السكن، في حين تجرى حاليا دراسة الجدوى لإنجاز مقاسم سكنية معدة للبناء بأثمان ميسرة في تقسيم الأصيل بنفطة حيث يتولى مكتب دراسات انجاز المرحلة الأخيرة من الدراسة.