مفاجآت كبيرة في دوري أبطال أوروبا: 8 فرق تتأهّل مباشرة إلى دور الـ16

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697afc14a3a6d5.29201411_heqkinglojfpm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 06:39
      

أُسدل الستار مساء الأربعاء على منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2025–2026، والتي أسفرت عن عدة مفاجآت بارزة في ظل النظام الجديد للمسابقة.


وبموجب هذا النظام، تأهّلت الفرق التي احتلّت المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، من بين 36 ناديًا مشاركًا، فيما ستخوض الفرق المصنّفة من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات الملحق التأهيلي، من أجل حجز 8 مقاعد إضافية في الدور ثمن النهائي.

غياب أسماء كبيرة عن قائمة الثمانية

وشهدت مرحلة المجموعات إخفاق عدد من الأندية الكبرى في التواجد ضمن الثمانية الأوائل، من بينها ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب (15 لقبًا)، وباريس سان جيرمان حامل لقب الموسم الماضي، إضافة إلى العملاقين الإيطاليين يوفنتوس وإنتر ميلان.

في المقابل، برز سبورتينغ لشبونة كأحد أبرز مفاجآت الدور الأول، بعدما ضمن تأهله المباشر إلى دور الـ16 باحتلاله المركز السابع برصيد 16 نقطة.

هيمنة إنجليزية لافتة

وسجّلت الأندية الإنجليزية حضورًا قويًا، حيث نجحت خمسة فرق إنجليزية في التأهّل المباشر إلى دور الـ16، من أصل ثمانية أندية، وهي:

1. أرسنال – 24 نقطة
2. بايرن ميونخ – 21 نقطة
3. ليفربول – 18 نقطة
4. توتنهام هوتسبير – 17 نقطة
5. برشلونة – 16 نقطة
6. تشيلسي – 16 نقطة
7. سبورتينغ لشبونة – 16 نقطة
8. مانشستر سيتي – 16 نقطة

مواعيد قادمة

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة الملحق المؤهّل إلى دور الـ16 يوم الجمعة 30 جانفي 2026، على أن تُقام مباريات الذهاب يومي 17 و18 فيفري 2026، والإياب يومي 24 و25 من الشهر نفسه.
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
