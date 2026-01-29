نفوق الفيلة “بايبي” بحديقة الحيوانات بالبلفيدير وتعليقات من جمعيات الرفق بالحيوان
نفقَت الفيلة “بايبي” بحديقة الحيوانات بالبلفيدير، وهي الفيلة التي تحصّلت عليها الحديقة في إطار هبة من متبرّع فرنسي بوساطة رجل الأعمال التونسي محمد عطية. وكانت “بايبي” قد وصلت إلى تونس في ماي 2023 بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية من قبل الأطراف المتداخلة.
وفي تفاعل مع الحادثة، نشرت جمعية حماية الحيوانات بصفاقس تدوينة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيها عن أسفها لنفوق الفيلة، ودعت إلى تعزيز الرقابة الصحية والمتابعة البيطرية والنفسية للحيوانات الموجودة خارج موطنها الأصلي.
كما أشارت الجمعية إلى مسار حياة الفيلة بين السيرك والأعمال الفنية قبل وصولها إلى تونس، مؤكدة على أهمية احترام الحيوانات البرية وضمان ظروف عيش ملائمة لها، ومشددة على أن دراسة الحيوانات وعرضها ينبغي أن يراعي الأخلاقيات والرفق بالحيوان.
ولم تصدر إلى حدّ الآن معطيات رسمية مفصّلة حول أسباب النفوق.
