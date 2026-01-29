نفوق الفيلة “بايبي” بحديقة الحيوانات بالبلفيدير وتعليقات من جمعيات الرفق بالحيوان

نفقَت الفيلة “بايبي” بحديقة الحيوانات بالبلفيدير، وهي الفيلة التي تحصّلت عليها الحديقة في إطاربوساطة رجل الأعمال التونسي محمد عطية. وكانت “بايبي” قد وصلت إلى تونس فيبعد استكمالمن قبل الأطراف المتداخلة.وفي تفاعل مع الحادثة، نشرت جمعية حماية الحيوانات بصفاقس تدوينة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيها عن أسفها لنفوق الفيلة، ودعت إلىللحيوانات الموجودة خارج موطنها الأصلي.كما أشارت الجمعية إلى مسار حياة الفيلة بين السيرك والأعمال الفنية قبل وصولها إلى تونس، مؤكدة علىوضمان ظروف عيش ملائمة لها، ومشددة على أن دراسة الحيوانات وعرضها ينبغي أن يراعيولم تصدر إلى حدّ الآن معطيات رسمية مفصّلة حول أسباب النفوق.