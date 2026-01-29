الإطاحة بأحد مرتكبي سلب سائق تاكسي بجهة الكبارية
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لـمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من إلقاء القبض على أحد مرتكبي جريمة سلب استهدفت سائق سيارة تاكسي فردي بجهة الكبارية من ولاية تونس، وذلك تحت طائلة التهديد وباستعمال سلاح أبيض.
وتعرّض سائق التاكسي إلى عملية سلب من قبل مجموعة من الأشخاص، في واقعة تم توثيقها بمقطع فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتعهّد مركز الأمن الوطني بالكبارية بالبحث في الجريمة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه بهم، ليتم القبض على أحدهم والاحتفاظ به على ذمة التحقيق، مع إدراج طرفين آخرين بالتفتيش، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس 2.
