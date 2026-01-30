Babnet   Latest update 07:39 Tunis

تبرسق: والد الضحية يروي تفاصيل وفاة ابنه إثر سقوط جدار متداعٍ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697c50490ce318.21186083_gqjpfleoihmnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 07:31
      
توفي تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات إثر حادث سقوط جدار بناية متداعية بحي عين نشرة بمدينة تبرسق من ولاية باجة، وذلك أثناء عودته من المدرسة في منتصف النهار.
الطفل يزاول تعليمه بالسنة الخامسة ابتدائي بالمدرسة الابتدائية المنشية، وقد فارق الحياة على عين المكان متأثرا بإصاباته، وفق ما أفاد به عدد من الأهالي في تصريحات متطابقة.


وأوضح والد الضحية لسعد بن عبد المجيد الجبالي أن ابنه كان عائدا من المدرسة وتوقف قرب الجدار قبل أن ينهار عليه فجأة، مؤكدا أن الجدار كان في حالة متداعية ومعروفا بخطورته لدى متساكني المنطقة.

وأشار إلى أن عددا من المواطنين تدخلوا لمحاولة إنقاذ الطفل إثر الحادث.


الحادثة خلفت حالة من الحزن والخوف في صفوف الأهالي، الذين عبروا عن قلقهم من وجود بنايات وأسوار متداعية أخرى بالمدينة، معتبرين أنها تمثل خطرا حقيقيا على المارة والتلاميذ.



من جانبه، أفاد رشيد النفاتي رئيس المجلس المحلي بتبرسق بأن الجدار المنهار جزء مضاف فوق سور قديم، مشيرا إلى أن أجزاء منه كانت محل ملاحظات سابقة بخصوص حالتها الإنشائية.

وأكد أن الجهات المعنية مدعوة للتدخل العاجل لمعاينة بقية الأسوار والبنايات المهددة بالسقوط واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتجدد هذه الحادثة الدعوات إلى تكثيف مراقبة سلامة المباني المتداعية داخل الأحياء السكنية، خاصة القريبة من المؤسسات التربوية ومسارات التلاميذ.
