ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير الذعر… وصياد الأفاعي بشير البجاوي يوضح

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثعبانًا في دورة مياه بأحد المنازل بمنطقة المروج حالة من الهلع والاستغراب بين المواطنين، لاسيما وأن مثل هذه المشاهد عادة ما تُرى في بلدان أخرى كأستراليا أو بعض الدول الآسيوية، وليس في تونس.

وفي هذا السياق، استضاف برنامج “60 دقيقة” على إذاعة الديوان أف أم، الذي تقدمه هدى الورغمي، صياد الأفاعي بشير البجاوي لتوضيح ملابسات الحادثة وتقديم إرشادات للوقاية.





ثعابين برمائية في مناطق حضرية





تفاصيل الحادثة بالمروج



نصائح للوقاية



تحذير من ظواهر جديدة



قال البجاوي إنّ، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الزواحف، ويمكن أن يتخذ من أنابيب الصرف الصحيوأوضح أن، بل هو، مضيفًا أنه، ما يؤكد أن الظاهرةبيّن البجاوي أن أصحاب المنزلبعد ملاحظتهم، لتُكشف لاحقًا حقيقة وجود الزاحف.وأضاف أن مثل هذه الحالات قد تحدث حتى في، نظرًا إلى أن الثعابين، مشددًا على أن، لكنهبسبب بيئته الملوثة.قدّم البجاوي جملة من التوصيات لتفادي مثل هذه الحوادث، أبرزها:بانتظام في المراحيض والمجاري، إذ تساعد هذه المواد علىوعدم ترك المياه الراكدة.بشكل دوري والتأكد من إحكام غلقها.بلللتدخل الآمن.وأشار إلى أنّ، مؤكدًا أن الثعابين التي تُرصد عادة في المناطق السكنيةفي حال ملامسة الإنسان.وحذّر من أنّ البجاوي، حيث قد تختبئ داخلوتتكاثر في بيئات جديدة، داعيًا إلىومراقبة محيط المنازل جيدًا.وختم البجاوي حديثه بالتأكيد على أن، وأنّمعها هو السبيل الأفضل