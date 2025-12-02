Babnet   Latest update 14:04 Tunis

اعتقال الرئيسة السابقة لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في قضية احتيال

أفادت مصادر إيطالية باعتقال فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، في إطار تحقيق جنائي يتعلق بوقائع احتيال مالي.


