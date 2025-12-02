اعتقال الرئيسة السابقة لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في قضية احتيال

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 63
18°
18°
الــرياح:
2.06 كم/س
7°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
18°-7
19°-11
17°-11
15°-11
17°-12
- Avoirs en devises
24506,1
(01/12)
- Jours d'importation
105
- 1 € = 3,41214 DT 1$ =2,94935 DT
- Solde Compte du Trésor (01/12) 721,5 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 31 525) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 24 081) لماذا يباع زيت الزيتون التونسي بأق
( 17 287) وزارة الشؤون الثقافية تنعى رحيل ا
( 17 271) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 15 829) المنتخب التونسي يواجه البرازيل في
( 15 130) وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في
( 14 268) عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومن
( 13 811) لجنة المالية بالبرلمان تصادق على م
( 13 549) تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع
( 13 437) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 13 156) رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحا
( 11 393) الزيت التونسي الشبح في أوروبا ..ما
( 11 076) المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعا
( 9 778) لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنج
( 9 671) مهدي ميلاد: يعلن انسحاب المدرب فوز
( 9 665) ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل ال
( 9 585) على المباشر، الجوادي لمسؤول بوزارة
( 9 576) عامر بحبة: منخفضات باردة وأمطار غز
( 9 523) تونس تفوز على الأردن 3-2 في مباراة
( 9 347) وفاة سائق قطار الفسفاط وإصابة زمي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319583