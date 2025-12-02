اعتقال الرئيسة السابقة لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في قضية احتيال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ede2701eab4.81920428_inlmgjfqeohpk.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت مصادر إيطالية باعتقال فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، في إطار تحقيق جنائي يتعلق بوقائع احتيال مالي.