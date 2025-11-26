Babnet   Latest update 08:54 Tunis

عامر بحبة: منخفضات باردة وأمطار غزيرة في الطريق إلى تونس خلال الأيام القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 07:41
      
استضاف برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة Arrière Plan، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس عامر بحبة، لتقديم قراءة مفصلة حول التقلبات الجوية المرتقبة والأمطار والثلوج المنتظرة خلال الأيام القادمة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة


أوضح الخبير أنّ تونس تشهد منخفضًا جوياً جديدًا بدأ تأثيره منذ الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث نزلت أمطار على أقصى الشمال، ومن المتوقع تواصل هذا المنخفض خلال الأيام القادمة.


وأشار إلى أنّ درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً ملحوظاً يشبه ما حصل نهاية الأسبوع الماضي، وستكون الذروة بين الخميس والجمعة، لتصل الحرارة في المناطق الغربية إلى ما بين 6 و10 درجات، بينما تتراوح بين 12 و17 درجة في بقية المناطق، خاصة الساحلية والجنوبية.

الأمطار الغزيرة: المناطق الأكثر تأثراً

أكد بحبة أنّ تمركز السحب الممطرة سيكون أساسًا في أقصى الشمال والشمال الغربي، وتشمل خاصة:

* برقو – عين دراهم – بني مطير – تِبْنِيّة – نبزة – سيدي البراق – شتاتة
* مناطق سجنان وجومين وغزالة
* ساحل بنزرت

وقد تتجاوز الكميات في بعض المحطات 100 ملم إلى غاية يوم الجمعة وربما صباح السبت، كما حصل خلال المنخفض السابق.

وضعية السدود لهذا الموسم

وفق تقدير الخبير، بلغت نسبة امتلاء السدود حوالي 25 إلى 25.5%، وهي نسبة أفضل من السنة الماضية التي لم تتجاوز 19% في الفترة نفسها من نوفمبر، وهو ما يعكس تحسّنًا نسبيًا في الموارد المائية.

ماذا عن بقية الولايات؟

* العاصمة وشمال الكاف وزغوان وسيليانة: أمطار متفرقة بكميات ضعيفة إلى متوسطة.
* ولاية نابل: مرشحة لأمطار هامة نسبيًا، مع اقتراب المنخفض من المنطقة الواقعة بين شمال المتوسط وليبيا.
* السواحل الشرقية (سوسة – المنستير – المهدية – صفاقس – قابس – مدنين): إمكانية أمطار قائمة لكنها غير مؤكدة بنسبة 100%، مع وجود سحب ممطرة على بعد 50–60 كم فقط من الساحل.

منخفض جديد في بداية ديسمبر

كشف بحبة أنّ النماذج الجوية تشير إلى منخفض جديد قد يصل تونس بداية من 2 أو 3 ديسمبر، وقد يكون أشمل من السابق، مع إمكانية تسجيل أمطار في عدد كبير من الولايات.

وأضاف أن شهر ديسمبر سيكون ممطرًا وفق توقعات النموذج الأوروبي متوسط المدى، مع احتمال تسجيل أمطار أعلى من المعدلات وربما ظهور الثلوج في المرتفعات.

حول احتمال الثلوج

* الثلوج هذا الأسبوع احتمالها ضعيف، وقد تقتصر على مرتفعات عين دراهم ومرتفعات جندوبة والكاف وسيليانة، في حال توغلت السحب جنوبًا.
* خلال المنخفض القادم في ديسمبر، تزداد فرص تساقط الثلوج حسب تطورات النماذج الجوية.

تأثير الأمطار على البحر والثروة السمكية

نفى الأستاذ عامر بحبة صحة الاعتقاد بأنّ الأمطار المتساقطة على البحر "تُهدر"، موضحًا أنّ المياه العذبة تُعتبر مفيدة للنظام البيئي البحري وتسهم في تغذية الأسماك وتحسين نشاطها.
الخبير ختم مؤكّدًا أن الشتاء دخل فعليًا، وأنّ الفترة القادمة ستكون شتوية بامتياز.


