عامر بحبة: منخفضات باردة وأمطار غزيرة في الطريق إلى تونس خلال الأيام القادمة

استضاف برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة Arrière Plan، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس عامر بحبة، لتقديم قراءة مفصلة حول التقلبات الجوية المرتقبة والأمطار والثلوج المنتظرة خلال الأيام القادمة.



انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة



الأمطار الغزيرة: المناطق الأكثر تأثراً



وضعية السدود لهذا الموسم



ماذا عن بقية الولايات؟



منخفض جديد في بداية ديسمبر



حول احتمال الثلوج



تأثير الأمطار على البحر والثروة السمكية



أوضح الخبير أنّ تونس تشهد منخفضًا جوياً جديدًا بدأ تأثيره منذ الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث نزلت أمطار على أقصى الشمال، ومن المتوقع تواصل هذا المنخفض خلال الأيام القادمة.وأشار إلى أنّيشبه ما حصل نهاية الأسبوع الماضي، وستكون الذروة بين، لتصل الحرارة في المناطق الغربية إلى ما بين، بينما تتراوح بينفي بقية المناطق، خاصة الساحلية والجنوبية.أكد بحبة أنّ تمركز السحب الممطرة سيكون أساسًا في، وتشمل خاصة:وقد تتجاوز الكميات في بعض المحطاتإلى غاية يوم الجمعة وربما صباح السبت، كما حصل خلال المنخفض السابق.وفق تقدير الخبير، بلغت نسبة امتلاء السدود حوالي، وهي نسبة أفضل من السنة الماضية التي لم تتجاوزفي الفترة نفسها من نوفمبر، وهو ما يعكس تحسّنًا نسبيًا في الموارد المائية.أمطار متفرقة بكميات ضعيفة إلى متوسطة.مرشحة لأمطار هامة نسبيًا، مع اقتراب المنخفض من المنطقة الواقعة بين شمال المتوسط وليبيا.إمكانية أمطار قائمة لكنها غير مؤكدة بنسبة 100%، مع وجود سحب ممطرة على بعد 50–60 كم فقط من الساحل.كشف بحبة أنّ النماذج الجوية تشير إلىقد يصل تونس بداية من، وقد يكون أشمل من السابق، مع إمكانية تسجيل أمطار في عدد كبير من الولايات.وأضاف أنوفق توقعات النموذج الأوروبي متوسط المدى، مع احتمال تسجيلوربما ظهور الثلوج في المرتفعات.* الثلوج هذا الأسبوع، وقد تقتصر على، في حال توغلت السحب جنوبًا.* خلال المنخفض القادم في ديسمبر، تزداد فرص تساقط الثلوج حسب تطورات النماذج الجوية.نفى الأستاذ عامر بحبة صحة الاعتقاد بأنّ الأمطار المتساقطة على البحر "تُهدر"، موضحًا أنّوتسهم في تغذية الأسماك وتحسين نشاطها.الخبير ختم مؤكّدًا أن الشتاء دخل فعليًا، وأنّ الفترة القادمة ستكون