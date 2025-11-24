14 منتخبا يتنافسون على 7 بطاقات مؤهلة لكأس العرب قطر 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، وعلى وجه الخصوص الجماهير التونسية، إلى مباريات الملحق المؤهل لنهائيات بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، والتي تحتضنها الدوحة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف تحديد المنتخبات السبعة التي ستلتحق بركب المتأهلين إلى النهائيات المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



اهتمام تونسي بمواجهتي سوريا وجنوب السودان وليبيا وفلسطين



انطلاقة الملحق بمواجهة موريتانيا والكويت



مواجهات الأربعاء: أربع بطاقات إضافية على المحك



المنتخب التونسي في انتظار اكتمال مجموعته



يشهد يوم غد الثلاثاء فيمباراتين بارزتين بحكم ارتباطهما بالمجموعة الأولى التي ستضم المنتخب التونسي وقطر:– ملعب حمد الكبير بالنادي العربي– ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافةوسيُكمل الفائزان عقد منتخبات المجموعة الأولى إلى جانب “نسور قرطاج” والمنتخب القطري المضيف.ويمتلك المنتخب السوري أفضلية نظرية بالنظر إلى رصيده البشري والدعم الجماهيري المنتظر، فيما يسعى جنوب السودان لظهور تاريخي أول في البطولة. أما ليبيا وفلسطين فتبدو المواجهة بينهما مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستويات ورغبة الطرفين في التأهل.تنطلق منافسات الملحق غدًا الثلاثاء عندبمباراة:– ملعب جاسم بن حمد بنادي السدويتطلع “الأزرق” الكويتي للعودة إلى الواجهة بعد غيابه عن النسخة الماضية، في حين يبحث المنتخب الموريتاني عن مشاركته الثالثة في تاريخ البطولة.تتواصل التصفيات يوم الأربعاء بأربع لقاءات حاسمة:– الساعة الثانية ظهرا – ملعب عبد الله بن خليفة– الساعة الثانية ظهرا – ملعب جاسم بن حمد– الساعة الخامسة مساء – ملعب حمد الكبير– الساعة الخامسة مساء – ملعب ثاني بن جاسمويسعى كل منتخب إلى انتزاع بطاقة العبور نحو النهائيات، بين طموح منتخبات تبحث عن الظهور الأول مثل جيبوتي وجزر القمر، ورغبة منتخبات أخرى في استعادة حضورها العربي على غرار البحرين واليمن والسودان.مع نهاية مباريات الملحق، سيتحدد اسم المنتخبات التي سترافق تونس وقطر في، قبل انطلاق العد التنازلي لبطولة ينتظرها الشارع الرياضي العربي بشغف، في نسخة توعد بالكثير من المنافسة والإثارة.