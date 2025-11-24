14 منتخبا يتنافسون على 7 بطاقات مؤهلة لكأس العرب قطر 2025
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، وعلى وجه الخصوص الجماهير التونسية، إلى مباريات الملحق المؤهل لنهائيات بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، والتي تحتضنها الدوحة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف تحديد المنتخبات السبعة التي ستلتحق بركب المتأهلين إلى النهائيات المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
اهتمام تونسي بمواجهتي سوريا وجنوب السودان وليبيا وفلسطين
اهتمام تونسي بمواجهتي سوريا وجنوب السودان وليبيا وفلسطين
يشهد يوم غد الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس مباراتين بارزتين بحكم ارتباطهما بالمجموعة الأولى التي ستضم المنتخب التونسي وقطر:
* سوريا × جنوب السودان – ملعب حمد الكبير بالنادي العربي
* ليبيا × فلسطين – ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة
وسيُكمل الفائزان عقد منتخبات المجموعة الأولى إلى جانب “نسور قرطاج” والمنتخب القطري المضيف.
ويمتلك المنتخب السوري أفضلية نظرية بالنظر إلى رصيده البشري والدعم الجماهيري المنتظر، فيما يسعى جنوب السودان لظهور تاريخي أول في البطولة. أما ليبيا وفلسطين فتبدو المواجهة بينهما مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستويات ورغبة الطرفين في التأهل.
انطلاقة الملحق بمواجهة موريتانيا والكويتتنطلق منافسات الملحق غدًا الثلاثاء عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس بمباراة:
* موريتانيا × الكويت – ملعب جاسم بن حمد بنادي السد
ويتطلع “الأزرق” الكويتي للعودة إلى الواجهة بعد غيابه عن النسخة الماضية، في حين يبحث المنتخب الموريتاني عن مشاركته الثالثة في تاريخ البطولة.
مواجهات الأربعاء: أربع بطاقات إضافية على المحكتتواصل التصفيات يوم الأربعاء بأربع لقاءات حاسمة:
* عُمان × الصومال – الساعة الثانية ظهرا – ملعب عبد الله بن خليفة
* جيبوتي × البحرين – الساعة الثانية ظهرا – ملعب جاسم بن حمد
* جزر القمر × اليمن – الساعة الخامسة مساء – ملعب حمد الكبير
* السودان × لبنان – الساعة الخامسة مساء – ملعب ثاني بن جاسم
ويسعى كل منتخب إلى انتزاع بطاقة العبور نحو النهائيات، بين طموح منتخبات تبحث عن الظهور الأول مثل جيبوتي وجزر القمر، ورغبة منتخبات أخرى في استعادة حضورها العربي على غرار البحرين واليمن والسودان.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319085