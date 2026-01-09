أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أنه يخطط للقاء المديرين التنفيذيين من العديد من شركات النفط بما في ذلك إكسون وشيفرون، كما سيلتقي في وقت لاحق زعيمة المعارضة في فنزويلا.



وقال ترامب: "نحن سنحصل على نفط تبلغ قيمته مليارات ومليارات الدولارات، وستصل القيمة إلى مئات المليارات، بل تريليونات الدولارات. سنلتقي غدا مع جميع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الكبرى.



وفي هذا الصدد نقلت وكالة "نيوز نيشن" عن مصدر في البيت الأبيض، قوله إن ترامب يخطط للقاء المديرين التنفيذيين من العديد من شركات النفط بما في ذلك إكسون وشيفرون، بعد ظهر الجمعة.وقال ترامب بشأن فنزويلا "إنهم يمتلكون نفطا لا يصدق، نفطا بجودة وكمية لا تصدق".وتابع ترامب أن "الولايات المتحدة ستشن غارات برية ضد عصابات المخدرات"، وأضاف: "سنبدأ الآن بشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات. هذه العصابات تسيطر على المكسيك".أما بشأن زيادة الميزانية العسكرية، فقال الرئيس الأمريكي نحن بحاجة إليها.. لدينا أفضل المعدات في العالم، ونصنع أفضل المعدات في العالم.. لكننا نحتاجها لأن هناك تهديدات حقيقية في الخارج".وتابع ترامب "كانت هناك عقيدة مونرو، لكنهم يسمونها الآن عقيدة دونرو، (في إشارة لدونالد) وهي تضمن الأمن لهذا الجزء من العالم.. كان أوباما رئيسا فظيعا، بسبب الانقسام والكراهية التي تسبب بها".أما عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فقال ترامب: "لم يكن قرارا صعبا.. لقد قتل الكثير من الناس. وأرسل الكثير من الأشخاص السيئين إلى بلادنا".وأعلن ترامب أنه سيلتقي الأسبوع المقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في واشنطن.