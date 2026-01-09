Babnet   Latest update 07:04 Tunis

من مادورو إلى المكسيك: ترامب يعد بـ"تريليونات" نفط فنزويلا ولقاء ماتشادو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6960989d0c51a5.46763952_jhkomigelqpnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 06:24 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أنه يخطط للقاء المديرين التنفيذيين من العديد من شركات النفط بما في ذلك إكسون وشيفرون، كما سيلتقي في وقت لاحق زعيمة المعارضة في فنزويلا.

وقال ترامب: "نحن سنحصل على نفط تبلغ قيمته مليارات ومليارات الدولارات، وستصل القيمة إلى مئات المليارات، بل تريليونات الدولارات. سنلتقي غدا مع جميع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الكبرى.


وفي هذا الصدد نقلت وكالة "نيوز نيشن" عن مصدر في البيت الأبيض، قوله إن ترامب يخطط للقاء المديرين التنفيذيين من العديد من شركات النفط بما في ذلك إكسون وشيفرون، بعد ظهر الجمعة.


وقال ترامب بشأن فنزويلا "إنهم يمتلكون نفطا لا يصدق، نفطا بجودة وكمية لا تصدق".

وتابع ترامب أن "الولايات المتحدة ستشن غارات برية ضد عصابات المخدرات"، وأضاف: "سنبدأ الآن بشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات. هذه العصابات تسيطر على المكسيك".

أما بشأن زيادة الميزانية العسكرية، فقال الرئيس الأمريكي نحن بحاجة إليها.. لدينا أفضل المعدات في العالم، ونصنع أفضل المعدات في العالم.. لكننا نحتاجها لأن هناك تهديدات حقيقية في الخارج".

وتابع ترامب "كانت هناك عقيدة مونرو، لكنهم يسمونها الآن عقيدة دونرو، (في إشارة لدونالد) وهي تضمن الأمن لهذا الجزء من العالم.. كان أوباما رئيسا فظيعا، بسبب الانقسام والكراهية التي تسبب بها".

أما عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فقال ترامب: "لم يكن قرارا صعبا.. لقد قتل الكثير من الناس. وأرسل الكثير من الأشخاص السيئين إلى بلادنا".

وأعلن ترامب أنه سيلتقي الأسبوع المقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في واشنطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321583

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Mali CAN 2025 - Senegal CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cameroun CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:01
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet18°
8° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
15°-10
15°-11
14°-9
18°-7
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026