Babnet   Latest update 17:27 Tunis

مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69023bef2740e8.51971075_ikhogmpjnqlfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 17:07 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء، بحبس اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو مدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف في حق الحكم محمود البنا.



كما ألزمت المحكمة ميدو بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للحكَم المدعي.


ويعود أصل القضية إلى بلاغ تقدم به الحكم محمود البنا إلى النيابة العامة، اتهم فيه ميدو بنشر عبارات تعد سبا وقذفا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب إدارته تحكيميا لمباراتين شارك فيهما النادي الأهلي.

الأولى كانت مباراة الأهلي ضد زد في نوفمبر 2024، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.
عقبها، كتب ميدو على حسابه في منصة "إكس":
"إحدى أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي أن يكون حسن السمعة، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مأذونا معدوم الضمير".

ثم عاد النجم السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر وكرر انتقاداته بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في جانفي الماضي، حيث نشر: "فضيحة تحكيمية جديدة، وللأسف أصبحت مألوفة لصالح فريق واحد، والمستفيد هو الأهلي. إسناد المباراة إلى حكم تحوم حوله الشبهات ومعتاد على مجاملة الأهلي هو تحد كبير لجميع الأندية المصرية، وليس تحديا لبيراميدز فقط. ما يحدث هذا العام كشف المستور، وأصبحت اللغة السائدة: هو كذلك، ومن لا يعجبه فليضرب رأسه في الحائط".

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة شرق القاهرة إحالة ميدو إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها اليوم بإدانته وفقا للمواد القانونية المنظمة لجرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317528


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:02
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-18
26°-20
24°-17
24°-17
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    