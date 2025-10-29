مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء، بحبس اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو مدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف في حق الحكم محمود البنا.







كما ألزمت المحكمة ميدو بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للحكَم المدعي.ويعود أصل القضية إلى بلاغ تقدم به الحكم محمود البنا إلى النيابة العامة، اتهم فيه ميدو بنشر عبارات تعد سبا وقذفا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب إدارته تحكيميا لمباراتين شارك فيهما النادي الأهلي.الأولى كانت مباراة الأهلي ضد زد في نوفمبر 2024، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.عقبها، كتب ميدو على حسابه في منصة "إكس":"إحدى أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي أن يكون حسن السمعة، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مأذونا معدوم الضمير".ثم عاد النجم السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر وكرر انتقاداته بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في جانفي الماضي، حيث نشر: "فضيحة تحكيمية جديدة، وللأسف أصبحت مألوفة لصالح فريق واحد، والمستفيد هو الأهلي. إسناد المباراة إلى حكم تحوم حوله الشبهات ومعتاد على مجاملة الأهلي هو تحد كبير لجميع الأندية المصرية، وليس تحديا لبيراميدز فقط. ما يحدث هذا العام كشف المستور، وأصبحت اللغة السائدة: هو كذلك، ومن لا يعجبه فليضرب رأسه في الحائط".وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة شرق القاهرة إحالة ميدو إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها اليوم بإدانته وفقا للمواد القانونية المنظمة لجرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل.