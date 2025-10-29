بطولة افريقيا للتجديف الشاطئي: فضية في زوجي الكبريات وبرونزية في زوجي الاكابر

عززت تونس رصيدها من الميداليات ضمن منافسات البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي التي تحتضنها جنوب افريقيا وذلك باحراز ميدالية فضية في منافسات الزوجي كبريات عن طريق الثنائي سلمى الذوادي وسارة الزمالي وميدالية برونزية في منافسات الزوجي أكابر عن طريق الثنائي غيث القادري وفادي بن حمودة.وكان الثنائي التونسي محمد الكريمي وايهاب لغوان قد توج بالميدالية الذهبية لسباق الزوجي تحت 23 عاما اليوم الابعاء ضمن منافسات البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي .