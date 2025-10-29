Babnet   Latest update 16:07 Tunis

بطولة افريقيا للتجديف الشاطئي: فضية في زوجي الكبريات وبرونزية في زوجي الاكابر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69022bce5d26e7.71585491_oqgnjmlkfihpe.jpg width=100 align=left border=0>
سلمى الذوادي وسارة الزمالي
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 15:56 قراءة: 0 د, 41 ث
      
عززت تونس رصيدها من الميداليات ضمن منافسات البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي التي تحتضنها جنوب افريقيا وذلك باحراز ميدالية فضية في منافسات الزوجي كبريات عن طريق الثنائي سلمى الذوادي وسارة الزمالي وميدالية برونزية في منافسات الزوجي أكابر عن طريق الثنائي غيث القادري وفادي بن حمودة.
أخبار ذات صلة:
البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي : الثنائي التونسي محمد الكريمي وايهاب لغوان يحرز ذهبية سباق الزوجي لاقل من 23 عاما...

وكان الثنائي التونسي محمد الكريمي وايهاب لغوان قد توج بالميدالية الذهبية لسباق الزوجي تحت 23 عاما اليوم الابعاء ضمن منافسات البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي  .

كما احرز الثنائي ايهاب لغوان ويلدز العثماني الميدالية الفضية في منافسات الزوجي مختلط اواسط في نفس الاختصاص

وبهذا الفوز يكون المنتخب الوطني للتجديف قد تحصّل على اربع ميداليات، ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317512


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:02
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-18
26°-20
24°-17
24°-17
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    