تطاوين: إطلاق حملة للتبرّع بالدم وسط مدينة تطاوين في إطار مجهودات دعم المخزون الوطني من الدم

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/donsangt.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 23:11
      
 انتظمت، صباح اليوم الأربعاء، وسط مدينة تطاوين حملة للتبرّع بالدم، تحت رعاية شركة اتصالات تونس، وبتنفيذ من المركز الجهوي لنقل الدم بقابس، وبالتعاون مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتطاوين، وذلك في إطار مجهودات دعم المخزون الوطني من الدم وتوعية المواطنين بأهميّة التبرّع باعتباره عملا إنسانيّا ووطنيا يساهم في إنقاذ الأرواح وتلبية حاجيات المؤسّسات الصحيّة.

وأفادت ممثّلة المركز الجهوي لنقل الدم بقابس،الدكتورة حنان بوخشانة شمّام، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ حملة التبرّع التي يشرف عليها المركز بالشراكة مع شركة اتصالات تونس تنتظم بمناسبة كأس إفريقيا للأمم وفي أجواء تشجيعيّة ترافق مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث تمّ الربط بين التشجيع الرياضي والتحفيز على التبرّع بالدم، لما يحمله من قيمة صحيّة وإنسانيّة كبيرة.

وأضافت بوخشانة أنّ التبرّع بالدم يُعدّ فعلا وطنيّا وإنسانيّا بامتياز، مؤكّدة أنّ هناك نقصا ملحوظا في كميّات الدم المتوفّرة مقارنة بحجم الطلب، إذ إنّ عدد الكميّات المطلوبة سنويّا يفوق ما يتمّ التبرّع به، وهو ما يدفع إلى تكثيف مثل هذه الحملات قصد تحسيس المواطنين بأهميّة التبرّع وانتظامه.

وأشارت في السياق ذاته إلى أنّ الإقبال على الحملة يُعدّ متوسّطا إلى حدود منتصف النهار، على أمل ارتفاع عدد المتبرّعين خلال الساعات القادمة.
 وبيّنت أنّ كميّات الدم المتبرّع بها تُنقل مباشرة إلى المركز الجهوي لنقل الدم بقابس، الذي يشمل ولايات قابس ومدنين وتطاوين، حيث يتمّ تحليلها وتجهيزها ثمّ توزيعها حسب الحاجيات على المستشفيات الجهويّة، لافتة إلى أنّ المركز يتوفّر على بنوك دم فرعيّة ويتمّ التنسيق اليومي لضمان حسن التصرّف في المخزون.
من جهته، قال عضو الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتطاوين، عمر الطنفوري، إنّ مشاركة الهيئة في هذه الحملة تندرج ضمن دعم مجهودات المركز الجهوي لنقل الدم، من خلال تحفيز المواطنين وحثّهم على التبرّع، مبرزا أنّ هذه العمليّة لها فوائد إنسانيّة وصحيّة عديدة.
وثمّن، في هذا الإطار، وعي أهالي الجهة، معلنا عن تنظيم حملة مماثلة يوم 12 جانفي المقبل، وموجّها نداءً إلى أهالي تطاوين للمبادرة بالتبرّع بالدم دعما للمستشفيات التي تعاني من نقص في كميات الدم.
