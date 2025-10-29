Babnet   Latest update 06:41 Tunis

الكشف عن خطة أمريكية للقبض على مادور عبر قائد طائرته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901a3a4abb9f6.44568514_jegomiqnkhplf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 06:07 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وكالات - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادرها بأن الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليساعد السلطات الأمريكية في القبض على الرئيس.

وحسب تقرير الوكالة، تلقت الاستخبارات الأمريكية من مخبرها في جمهورية الدومينيكان في أفريل 2024 معلومات أتاحت لها إمكانية الاتصال بالجنرال بيتنر فييغاس ربان طائرة الرئيس الفنزويلي.



وعرض عميل الاستخبارات الأمريكية على الطيار الأموال مقابل قيادة الطائرة إلى أحد الأماكن حيث سيكون بإمكان السلطات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي.

ومن بين الأماكن المحتملة لهبوط الطائرة جرى الحديث عن جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة أو جمهورية الدومينيكان أو قاعدة "غوانتانامو" الأمريكية في كوبا.

ووعد عميل الاستخبارات الأمريكية الطيار بأنه سيكون "غنيا جدا ومحبوبا من قبل مواطنيه". وبلغ حجم المكافأة التي عرضت على الطيار 50 مليون دولار.

وحاول العميل الأمريكي استمالة الطيار إلى التعاون مع الاستخبارات الأمريكية عدة مرات عبر تطبيق مشفر لتبادل الرسائل قبل أن حظر الطيار الرقم الذي تلقى الرسائل منه في سبتمبر الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة كثفت أنشطتها العسكرية بالقرب من سواحل فنزويلا في الفترة الأخيرة، حيث استهدفت عددا من القوارب اشتبهت باستخدامها من قبل عصابات المخدرات للتهريب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية توجيه ضربات إلى مواقع على الأراضي الفنزويلية لمحاربة عصابات المخدرات.

وفي وقت سابق اتهمت الإدارة الأمريكية الرئيس مادورو بالفساد والتورط في تجارة المخدرات، فيما رفض مادورو مرارا الاتهامات الأمريكية له.

وأعلن مادورو مؤخرا أن فنزويلا تواجه في الفترة الراهنة "أكبر تهديد" من جانب الولايات المتحدة منذ 100 عام.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317483


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
25°-19
26°-19
25°-18
25°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    