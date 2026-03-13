المناطق المحمية البحرية والساحلية: إيداع 4 مشاريع قوانين لدى رئاسة الحكومة

أكّد وزير البيئة حبيب عبيد أن الوزارة تقدّمت إلى رئاسة الحكومة بأربعة مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث مناطق محمية بحرية وساحلية، وذلك خلال جلسة عامة حوارية انتظمت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت للإجابة عن أسئلة النواب.وأوضح الوزير أن تونس لا تتوفر حاليا على أي منطقة بحرية محمية، رغم صدور القانون عدد 49 لسنة 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، والذي يهدف أساسا إلى حماية النظم البيئية والموائل البحرية والساحلية، وصون الأنواع المستوطنة أو المهددة بالانقراض، إضافة إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الهشة.وبيّن أن المواقع المقترحة لإحداث هذه المناطق تشملإضافة إلى، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه دعم السياحة البيئية وتعزيز دور هذه المناطق كمواقع لتكاثر الثروات السمكية والحيوانية.وفي ما يتعلق بحوكمة المناطق الساحلية، أشار عبيد إلى تخصيص تمويل بقيمةلإعداد عدد من الدراسات، من بينها دراسة لحماية السواحل بولاية صفاقس.كما شدّد الوزير على ضرورة تعزيز الرقابة على المصانع القريبة من مجاري الأودية، مذكّرا بإطلاق برامج لمتابعة جودة مياه الأودية الرئيسية في إطار حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث.