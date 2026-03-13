Babnet   Latest update 19:08 Tunis

المناطق المحمية البحرية والساحلية: إيداع 4 مشاريع قوانين لدى رئاسة الحكومة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b4406b0ee5b5.89559779_pmjhfeoinlgqk.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 17:48
      
أكّد وزير البيئة حبيب عبيد أن الوزارة تقدّمت إلى رئاسة الحكومة بأربعة مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث مناطق محمية بحرية وساحلية، وذلك خلال جلسة عامة حوارية انتظمت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت للإجابة عن أسئلة النواب.

وأوضح الوزير أن تونس لا تتوفر حاليا على أي منطقة بحرية محمية، رغم صدور القانون عدد 49 لسنة 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، والذي يهدف أساسا إلى حماية النظم البيئية والموائل البحرية والساحلية، وصون الأنواع المستوطنة أو المهددة بالانقراض، إضافة إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الهشة.


وبيّن أن المواقع المقترحة لإحداث هذه المناطق تشمل أرخبيل جالطة وأرخبيل زمبرة وزمبرتا وجزيرة قوريا إضافة إلى بحيرات الوطن القبلي، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه دعم السياحة البيئية وتعزيز دور هذه المناطق كمواقع لتكاثر الثروات السمكية والحيوانية.


وفي ما يتعلق بحوكمة المناطق الساحلية، أشار عبيد إلى تخصيص تمويل بقيمة 500 ألف دينار لإعداد عدد من الدراسات، من بينها دراسة لحماية السواحل بولاية صفاقس.

كما شدّد الوزير على ضرورة تعزيز الرقابة على المصانع القريبة من مجاري الأودية، مذكّرا بإطلاق برامج لمتابعة جودة مياه الأودية الرئيسية في إطار حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325396

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-7
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>