سوق السيارات في تونس تسجل انتعاشة بارتفاع المبيعات بنسبة 7.5 بالمائة إلى موفى فيفري
سجلت سوق السيارات في تونس حركية إيجابية خلال شهري جانفي وفيفري 2026، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 7.54 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليتجاوز عدد السيارات المروّجة 8 آلاف و880 عربة، وفق معطيات إحصائية حديثة صادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هيمنة العلامات الآسيويةأظهرت البيانات هيمنة واضحة للعلامات الآسيوية، ولا سيما الكورية الجنوبية واليابانية، على ترتيب المبيعات عبر الوكلاء المعتمدين، حيث احتلت أربع علامات آسيوية المراتب الأربع الأولى ضمن قائمة الخمس الأوائل، بمبيعات تراوحت بين 571 و1117 سيارة.
ريادة يابانية في الشاحنات الخفيفةفي صنف العربات النفعية والشاحنات الخفيفة، حافظت إحدى العلامات اليابانية على صدارة السوق بحصة تجاوزت 31 بالمائة، مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 208 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في مؤشر على تزايد الطلب من قبل الفاعلين الاقتصاديين، بينما جاءت علامة فرنسية في المرتبة الثانية.
تراجع طفيف في السيارات الشعبيةشهد نسق بيع السيارات الشعبية تراجعاً طفيفاً، حيث تم ترويج 1103 سيارات خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، مقابل 1149 سيارة خلال الفترة نفسها من 2025. وتداول على بيع هذا الصنف سبعة وكلاء معتمدين، غالبيتهم يمثلون علامات آسيوية، في حين حافظت علامة أوروبية على المرتبة الأولى في هذا الصنف.
وتراوح معدل أسعار السيارات الشعبية بين 30 ألف دينار و34.8 ألف دينار.
نمو متسارع للعلامات الصينيةتشير إحصائيات شهر فيفري إلى استمرار تنامي حضور العلامات الآسيوية، وخاصة الصينية، بمعدلات نمو ثلاثية الأرقام، ما يعكس تحولاً في توجهات المستهلك التونسي نحو خيارات تكنولوجية بأسعار تنافسية.
السوق الموازية تسجل نمواً لافتاًفي المقابل، سجلت السوق الموازية في قطاع السيارات نمواً ملحوظاً، حيث تم ترويج 4515 سيارة منذ بداية السنة، بزيادة بلغت 17.85 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وتظهر المعطيات سيطرة العلامات الأوروبية على هذا القطاع، في مؤشر على استمرار إقبال المستهلكين على هذه الماركات حتى خارج قنوات التوزيع الرسمية.
هيمنة العلامات الآسيويةأظهرت البيانات هيمنة واضحة للعلامات الآسيوية، ولا سيما الكورية الجنوبية واليابانية، على ترتيب المبيعات عبر الوكلاء المعتمدين، حيث احتلت أربع علامات آسيوية المراتب الأربع الأولى ضمن قائمة الخمس الأوائل، بمبيعات تراوحت بين 571 و1117 سيارة.
ريادة يابانية في الشاحنات الخفيفةفي صنف العربات النفعية والشاحنات الخفيفة، حافظت إحدى العلامات اليابانية على صدارة السوق بحصة تجاوزت 31 بالمائة، مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 208 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في مؤشر على تزايد الطلب من قبل الفاعلين الاقتصاديين، بينما جاءت علامة فرنسية في المرتبة الثانية.
تراجع طفيف في السيارات الشعبيةشهد نسق بيع السيارات الشعبية تراجعاً طفيفاً، حيث تم ترويج 1103 سيارات خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، مقابل 1149 سيارة خلال الفترة نفسها من 2025. وتداول على بيع هذا الصنف سبعة وكلاء معتمدين، غالبيتهم يمثلون علامات آسيوية، في حين حافظت علامة أوروبية على المرتبة الأولى في هذا الصنف.
وتراوح معدل أسعار السيارات الشعبية بين 30 ألف دينار و34.8 ألف دينار.
نمو متسارع للعلامات الصينيةتشير إحصائيات شهر فيفري إلى استمرار تنامي حضور العلامات الآسيوية، وخاصة الصينية، بمعدلات نمو ثلاثية الأرقام، ما يعكس تحولاً في توجهات المستهلك التونسي نحو خيارات تكنولوجية بأسعار تنافسية.
السوق الموازية تسجل نمواً لافتاًفي المقابل، سجلت السوق الموازية في قطاع السيارات نمواً ملحوظاً، حيث تم ترويج 4515 سيارة منذ بداية السنة، بزيادة بلغت 17.85 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وتظهر المعطيات سيطرة العلامات الأوروبية على هذا القطاع، في مؤشر على استمرار إقبال المستهلكين على هذه الماركات حتى خارج قنوات التوزيع الرسمية.
