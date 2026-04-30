جمعية "ابصار" تُعد سلسلة دورات تكوينية لفائدة 50 فتاة من ذوات الإعاقة لإطلاق حملة مناصرة لتنقيح الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023

أعلنت جمعية "ابصار" لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة، اليوم الخميس، عن برمجتها لسلسلة دورات تكوينية تنطلق خلال شهر جوان 2026 وتستكمل في غضون 20 شهرا أي الى حدود سنة 2027 لفائدة 50 شابة من ذوات الإعاقة العضوية والبصرية والسمعية.وأوضح رئيس جمعية "ابصار"، محمد المنصوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجمعية أعدت 8 دورات لفائدة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و35 سنة بهدف اطلاق حملة مناصرة من أجل تنقيح الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.ولفت الى أن الفصل 27 من المرسوم ينص على اختيار ممثلين من ذوات/ذوي الإعاقة لنيل مقعد وحيد في المجالس المحلية يكون عبر القرعة، مقترحا أن يتم التمييز الإيجابي لفائدة الشباب /ات من سن 20 الى 35 سنة من ذوي الإعاقة.وأضاف أن من بين أهداف البرنامج التكويني تطوير ودعم قدرات ومهارات الفتيات والنساء من ذوات الإعاقة (البصرية، السمعية والحركية)، قصد تيسير نفاذهن إلى الشأن العام بفاعلية وتأثير ونجاعة.ودعا المنصوري في هذا الصدد الراغبات في الانتفاع بورشات في التمكين المعرفي والحقوقي، وفن الخطاب والتواصل، والمناصرة الى ملء الإستمارة المنشورة على صفحة الجمعية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك قبل 31 ماي 2026.وأشار الى أن الدورة الأولى ستتناول التمكين الحقوقي لذوي/ات الإعاقة وسيتم التطرق فيها الى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة الى جانب الاطار التشريعي الوطني في المجال وتهدف هذه الدورة الى دعم تمثيلية النساء من ذوات الإعاقة في المجالس المحلية والتي لا تتجاوز 11 بالمائة من مجموع المقاعد.وشدد رئيس جمعية "ابصار"، على ان هذا البرنامج التكويني، يرمي الى حث النساء من ذوات الإعاقة على المشاركة في الشأن العام والسياسي حتى يصبحن قياديات في المجال.ويتعلق البرنامج التكويني في الدورة الثانية بتنمية المهارات وفن الخطابة والكلام وسط مجموعة وتقدير الذات فيما تتدرب المشاركات في الدورتين الثالثة والرابعة على فن المناصرة وفي الدورة الخامسة يتم اطلاق حملة المناصرة وفي بقية الدورات تركز المشاركات على نقل المعرفة.ويتميز نقل المعرفة بتولي كل مشاركة باحتساب فتاتين عن كل إقليم بنقل المعرفة الى 5 أشخاص آخرين وبذلك يتم تعميم حملة المناصرة موضوع هذا البرنامج التكويني حسب تقديره.