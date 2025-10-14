وزارة التربية تنشر روزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التربية، مساء الثلاثاء، عن الروزنامة الرسمية للامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026، والتي تشمل امتحان البكالوريا، وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.



📘 امتحان البكالوريا – دورة 2026





* اختبارات مادة التربية البدنية (باك سبور): من 13 إلى 25 أفريل 2026.



* الاختبارات التطبيقية والشفاهية: من 14 إلى 23 ماي 2026.

* الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية: أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026.

* اختبارات دورة المراقبة: أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026.

* الإعلان عن النتائج:



* الدورة الرئيسية: الثلاثاء 23 جوان 2026.

* دورة المراقبة: الأحد 12 جويلية 2026.

🧮 شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني

* الاختبارات الكتابية: أيام 18 و19 و20 جوان 2026.

* الإعلان عن النتائج: الاثنين 6 جويلية 2026.



🏫 مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية

* الاختبارات: أيام 22 و23 و24 جوان 2026.

* الإعلان عن النتائج: الجمعة 10 جويلية 2026.



وأكدت وزارة التربية أنّ هذه الروزنامة تهدف إلى ضمان تنظيم محكم للمواعيد الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز مختلف الامتحانات في أفضل الظروف التربوية واللوجستية.