وزارة التربية تنشر روزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026
أعلنت وزارة التربية، مساء الثلاثاء، عن الروزنامة الرسمية للامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026، والتي تشمل امتحان البكالوريا، وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
📘 امتحان البكالوريا – دورة 2026
* اختبارات مادة التربية البدنية (باك سبور): من 13 إلى 25 أفريل 2026.
* الاختبارات التطبيقية والشفاهية: من 14 إلى 23 ماي 2026.
* الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية: أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026.
* اختبارات دورة المراقبة: أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026.
* الإعلان عن النتائج:
* الدورة الرئيسية: الثلاثاء 23 جوان 2026.
* دورة المراقبة: الأحد 12 جويلية 2026.
🧮 شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني* الاختبارات الكتابية: أيام 18 و19 و20 جوان 2026.
* الإعلان عن النتائج: الاثنين 6 جويلية 2026.
🏫 مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية* الاختبارات: أيام 22 و23 و24 جوان 2026.
* الإعلان عن النتائج: الجمعة 10 جويلية 2026.
وأكدت وزارة التربية أنّ هذه الروزنامة تهدف إلى ضمان تنظيم محكم للمواعيد الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز مختلف الامتحانات في أفضل الظروف التربوية واللوجستية.
