Babnet   Latest update 21:09 Tunis

وزارة التربية تنشر روزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 19:49 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أعلنت وزارة التربية، مساء الثلاثاء، عن الروزنامة الرسمية للامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026، والتي تشمل امتحان البكالوريا، وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.

📘 امتحان البكالوريا – دورة 2026


* اختبارات مادة التربية البدنية (باك سبور): من 13 إلى 25 أفريل 2026.

* الاختبارات التطبيقية والشفاهية: من 14 إلى 23 ماي 2026.
* الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية: أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026.
* اختبارات دورة المراقبة: أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026.
* الإعلان عن النتائج:

* الدورة الرئيسية: الثلاثاء 23 جوان 2026.
* دورة المراقبة: الأحد 12 جويلية 2026.
أخبار ذات صلة:
وزارة التربية تصدر روزنامة المراقبة المستمرة للسنة الدراسية 2025-2026...

🧮 شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني

* الاختبارات الكتابية: أيام 18 و19 و20 جوان 2026.
* الإعلان عن النتائج: الاثنين 6 جويلية 2026.

🏫 مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية

* الاختبارات: أيام 22 و23 و24 جوان 2026.
* الإعلان عن النتائج: الجمعة 10 جويلية 2026.

وأكدت وزارة التربية أنّ هذه الروزنامة تهدف إلى ضمان تنظيم محكم للمواعيد الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز مختلف الامتحانات في أفضل الظروف التربوية واللوجستية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316651


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:46
15:17
12:12
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-21
25°-20
25°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    