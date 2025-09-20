"أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب

وكالات - حذرت الشركات الكبرى في الولايات المتحدة موظفيها الأجانب بشكل عاجل من مغادرة البلاد، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسما جديدا مرتفعا على تأشيرات العمال الأجانب المؤهلين.



وقالت صحيفة "بيزنس إنسايدر" نقلا عن موظفين واتصالات داخلية في شركات تكنولوجيا مثل "أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت" وكذلك في "بنك جيه بي مورغان"، إن الموظفين الذين يحملون تأشيرات "إتش 1 بي" وهم حاليا في الخارج يجب عليهم العودة إلى الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة.



وأوضحت الصحيفة أن مذكرة داخلية لشركة "أمازون" أفادت بأن الموظفين الذين لا يستطيعون العودة في الوقت المحدد يجب عليهم البقاء في أماكنهم لحين إشعار آخر.وتخشى الشركات من أن يصبح توظيف الأجانب أكثر تكلفة أو حتى مستحيلا في المستقبل إذا أرادوا العودة إلى الولايات المتحدة بعد فترة من الإقامة في الخارج، وفقا للتقرير.وقرر الرئيس ترامب الجمعة بشكل مفاجئ فرض رسم سنوي قدره 100 ألف دولار على تأشيرات "إتش – 1 بي" التي كانت في السابق تتطلب 1000 دولار لمعالجة الطلبات.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بيانات حكومية أنه في جوان، كان هناك أكثر من 10 آلاف شخص يعملون في الولايات المتحدة بتأشيرات "إتش – 1 بي" في "أمازون"، في حين كان لدى "مايكروسوفت" و"ميتا" حوالي نصف هذا العدد.وقال وزير التجارة الأمريكي هاوارد لوتنيك إن "التغيير الذي تم الإعلان عنه يعني أنه لن يكون من المفيد بعد الآن أن تقوم الشركات الأمريكية بجلب موظفين مبتدئين لتدريبهم في البلاد.وأضاف هاوارد لوتنيك أنه على الشركات أن تدرس ما إذا كان المرشح للوظيفة ذا قيمة كافية لدفع مبلغ إضافي قدره 100 ألف دولار للحكومة، مما يعني أن المزيد من الشركات ستقوم بتوظيف العمال الأمريكيين.