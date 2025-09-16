بوحجلة: وفاة العرّاف "سحتوت" بعد تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/samu20151040.jpg width=100 align=left border=0>

توفي، يوم الاثنين 15 سبتمبر، العرّاف المعروف في معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، والمشهور باسم "سحتوت"، إثر تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ، وفق المعطيات الأولية.



ووفق اذاعة صبرا أف أم , تم نقل الفقيد، وهو شيخ ضرير من مواليد 1940، على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي ببوحجلة لتلقي الإسعافات، غير أنّه فارق الحياة قبل تحويله إلى قسم الطب الشرعي بوحدة الأغالبة بالقيروان.

