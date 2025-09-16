بوحجلة: وفاة العرّاف "سحتوت" بعد تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ
توفي، يوم الاثنين 15 سبتمبر، العرّاف المعروف في معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، والمشهور باسم "سحتوت"، إثر تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ، وفق المعطيات الأولية.
ووفق اذاعة صبرا أف أم , تم نقل الفقيد، وهو شيخ ضرير من مواليد 1940، على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي ببوحجلة لتلقي الإسعافات، غير أنّه فارق الحياة قبل تحويله إلى قسم الطب الشرعي بوحدة الأغالبة بالقيروان.
ويُذكر أنّ "سحتوت" كان شخصية مثيرة للجدل في الجهة، حيث عُرف بممارسة العرافة واستقطاب مئات المواطنين، مدّعيًا علاج أمراض مستعصية والتداوي من السحر.
