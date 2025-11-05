Babnet   Latest update 08:11 Tunis

زهران ممداني يهاجم ترامب في أول تصريح بعد فوزه بمنصب عمدة نيويورك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ae70c071c24.89992185_nlfoqmihgepjk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 06:57 قراءة: 1 د, 21 ث
      
وجه العمدة المنتخب لمدينة نيويورك، زهران ممداني، انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب فوزه، مؤكدا أن المدينة التي أنشأت ترامب هي ذاتها القادرة على هزيمته.
أخبار ذات صلة:
إعلام أمريكي: فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك ...

وقال ممداني في كلمته: "إذا ما تبنينا هذا المسار الجديد والجريء بدلا من الهروب منه، فسنتمكن من مواجهة الأوليغارشية والاستبداد بالقوة التي يخشيانها، لا بالتودد الذي يرغبان به. فبعد كل شيء، إذا كان هناك من يستطيع أن يبين لأمة خانها دونالد ترامب كيف تهزمه، فهي المدينة التي أنشأته. وإذا كانت هناك طريقة لإرعاب طاغية، فهي بتفكيك الظروف ذاتها التي سمحت له بتجميع السلطة. فهذه ليست فقط الطريقة التي نوقف بها ترامب، بل الطريقة التي نوقف بها من سيأتي بعده".



وأضاف: "دونالد ترامب، وبما أنني أعلم أنك تشاهدني، لدي أربع كلمات أوجهها إليك: ارفع الصوت!"، مشددا على أن إدارته ستعمل على محاسبة الملاك الجشعين للعقارات، قائلا إن "أمثال دونالد ترامب في مدينتنا أصبحوا مرتاحين جدا في استغلال المستأجرين، كما أن المليارديرات مثله يتهربون من الضرائب ويستغلون الإعفاءات الضريبية".

وأكد ممداني عزمه دعم النقابات العمالية وتعزيز حقوق العمال، موضحا أن "عندما يتمتع العمال بحقوق راسخة، فإن الرؤساء الذين يسعون إلى ابتزازهم يصبحون صغاراً للغاية".

وقال العمدة الجديد إن نيويورك ستبقى مدينة المهاجرين، مدينة بنيت بالمهاجرين وتدار بهم، مضيفا بفخر: "ومن هذه الليلة فصاعدا، تقاد من قبل مهاجر".

وختم ممداني خطابه برسالة مباشرة إلى ترامب قائلا: "اسمعني جيدا، الرئيس ترامب، عندما أقول هذا: للوصول إلى أي منا، عليك أن تمر بنا جميعا. وعندما ندخل قاعة المدينة بعد 58 يوما، ستكون التوقعات عالية، وسنلبيها".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317906


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
23°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    