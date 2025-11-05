Babnet   Latest update 08:11 Tunis

إعلام أمريكي: فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ae5df1af437.53166037_ihlpkgefqomnj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 06:50 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بفوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، بعد منافسة حادة مع المرشحين أندرو كومو المستقل وكورتيس سليوا الجمهوري.

تفاصيل النتائج ونسب التصويت


وذكرت شبكة "سي بي إس" (CBS) أن ممداني تفوّق على منافسيه، حيث أظهرت النتائج بعد فرز 38% من الأصوات تقدّمه على أندرو كومو بنسبة 11.2%، فيما حصل كورتيس سليوا على 8% فقط من الأصوات.

وأكدت القناة أن المرشح الديمقراطي حقق أداءً قوياً بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، وخاصة فئة من هم دون الثلاثين، كما حظي بدعم واسع من خريجي الجامعات الذين يشكلون أغلبية في المدينة.

القضايا الحاسمة في الحملة

بحسب التقارير، اعتبر سكان نيويورك أن تكلفة المعيشة تمثل القضية الأبرز خلال هذه الانتخابات، وقد نجح ممداني في إقناع الناخبين الذين بنوا خياراتهم على هذه المسألة من خلال برنامجه الاجتماعي والاقتصادي.

إقرار بالهزيمة وتفاعل سياسي واسع

من جهته، اعترف المرشح الجمهوري كورتيس سليوا بالهزيمة وهنّأ زهران ممداني على فوزه، متعهداً بمواصلة العمل لصالح المدينة رغم الخسارة الكبيرة.
كما أكدت شبكة "سي أن أن" (CNN) بدورها فوز ممداني بمنصب العمدة، في حين أشارت "فوكس نيوز" إلى فوز الديمقراطية ميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي.

مكاسب ديمقراطية على مستوى الولايات

شهدت الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة تقدماً واضحاً للحزب الديمقراطي، حيث فازت أبيغيل سبانبرجر بسباق حاكم ولاية فرجينيا، بينما انتصر أفتاب بوريفال في انتخابات رئاسة بلدية سينسيناتي على كوري بومان، الأخ غير الشقيق لنائب الرئيس جيه دي فانس.
وفي أتلانتا، جدد الناخبون الثقة بالعمدة أندريه ديكنز لولاية ثانية، كما فازت غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم ولاية فرجينيا، فيما نال كوري أكونور منصب رئيس بلدية بيتسبرغ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317905


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
23°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    