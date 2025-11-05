إعلام أمريكي: فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بفوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، بعد منافسة حادة مع المرشحين أندرو كومو المستقل وكورتيس سليوا الجمهوري.
تفاصيل النتائج ونسب التصويت
وذكرت شبكة "سي بي إس" (CBS) أن ممداني تفوّق على منافسيه، حيث أظهرت النتائج بعد فرز 38% من الأصوات تقدّمه على أندرو كومو بنسبة 11.2%، فيما حصل كورتيس سليوا على 8% فقط من الأصوات.
وأكدت القناة أن المرشح الديمقراطي حقق أداءً قوياً بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، وخاصة فئة من هم دون الثلاثين، كما حظي بدعم واسع من خريجي الجامعات الذين يشكلون أغلبية في المدينة.
القضايا الحاسمة في الحملةبحسب التقارير، اعتبر سكان نيويورك أن تكلفة المعيشة تمثل القضية الأبرز خلال هذه الانتخابات، وقد نجح ممداني في إقناع الناخبين الذين بنوا خياراتهم على هذه المسألة من خلال برنامجه الاجتماعي والاقتصادي.
إقرار بالهزيمة وتفاعل سياسي واسعمن جهته، اعترف المرشح الجمهوري كورتيس سليوا بالهزيمة وهنّأ زهران ممداني على فوزه، متعهداً بمواصلة العمل لصالح المدينة رغم الخسارة الكبيرة.
كما أكدت شبكة "سي أن أن" (CNN) بدورها فوز ممداني بمنصب العمدة، في حين أشارت "فوكس نيوز" إلى فوز الديمقراطية ميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي.
مكاسب ديمقراطية على مستوى الولاياتشهدت الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة تقدماً واضحاً للحزب الديمقراطي، حيث فازت أبيغيل سبانبرجر بسباق حاكم ولاية فرجينيا، بينما انتصر أفتاب بوريفال في انتخابات رئاسة بلدية سينسيناتي على كوري بومان، الأخ غير الشقيق لنائب الرئيس جيه دي فانس.
وفي أتلانتا، جدد الناخبون الثقة بالعمدة أندريه ديكنز لولاية ثانية، كما فازت غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم ولاية فرجينيا، فيما نال كوري أكونور منصب رئيس بلدية بيتسبرغ.
