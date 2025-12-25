مصدر مأذون: لا علاقة لرئاسة الجمهورية بأيّ مشاركة في أيّ قناة أجنبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d11c98c6be5.70475810_knpqefomilhjg.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد مصدرٌ مأذون أنّه لا علاقة لرئاسة الجمهورية ولا لأيّ جهة رسمية من الدولة التونسية بأيّ مشاركة أو حضور أو تمثيل في أيّ قناة أجنبية، مبيّنًا أنّ "جميع أشكال التحايل أو الادّعاء، مهما كان مصدرها، مرفوضة ومفضوحة ومردودة على أصحابها".



ونقلا عن اذاعة موزاييك, شدّد المصدر على أنّه "سيتمّ اتّخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كلّ من يتعمّد الإساءة إلى الدولة التونسية، سواء بالفعل أو بالادّعاء، داخل البلاد أو خارجها".





